https://ria.ru/20230523/nato-1873719731.html

Историк рассказал о боях Красной Армии с солдатами нынешних стран НАТО

Историк рассказал о боях Красной Армии с солдатами нынешних стран НАТО - РИА Новости, 23.05.2023

Историк рассказал о боях Красной Армии с солдатами нынешних стран НАТО

Солдаты семи стран, которые сейчас являются членами НАТО, воевали против Красной Армии на территории Воронежской области в 1942-1943 годах, рассказал во вторник РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:55

2023-05-23T18:55

2023-05-23T18:55

воронежская область

будапешт

ссср

воронежский областной суд

нато

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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Солдаты семи стран, которые сейчас являются членами НАТО, воевали против Красной Армии на территории Воронежской области в 1942-1943 годах, рассказал во вторник в Воронежском областном суде историк Сергей Филоненко. Воронежский областной суд рассматривает дело о признании геноцидом преступлений оккупантов в 1942-1943 годах на территории региона. На открытом заседании во вторник, 23 мая, суд допросил в качестве эксперта ректора Воронежского государственного педагогического университета Сергея Филоненко. "На территории Воронежской области с июля 1942 года по 2 февраля 1943 года находились вооруженные силы семи европейских государств, все они сейчас являются странами НАТО. Вооруженные силы этих государств были вовлечены в боевые действия на территории Воронежской области в разной степени", - сказал Филоненко. По его словам, в первую очередь, это 2-я немецкая армия Вермахта под командованием генерала Ганса фон Зальмута, это 2-я венгерская армия под командованием генерала Густава Яни и 8-я итальянская армия под командованием генерала Итало Гарибольди. "Все три армии относятся к оккупационным. Обращу внимание, что только один из командующих армий был предан суду - в 1947 году в Будапеште Густав Яни был осужден венгерским судом как военный преступник и казнен. Командующие двумя остальными армиями избежали этой участи, военными преступниками не признавались", - сказал Филоненко. Кроме того, по его словам, в Воронежской области на стороне захватчиков воевали хорватские подразделения, поляки - в составе 2-й немецкой армии, словацкие артиллерийские части и лыжный батальон финской армии. Воронежский облсуд 28 марта получил заявление прокурора региона о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР зверств, совершенных в 1942-1943 годах оккупантами на территории области. Как отмечал суд, преступления были совершены в отношении не менее 274 983 советских граждан - как мирных жителей, так и военнопленных красноармейцев. Для установления фактов геноцида суд заслушал очевидцев, в том числе узников концлагерей, а также экспертов, изучающих период оккупации Воронежской области захватчиками. Ряд заседаний суд проводил в закрытом режиме из-за оглашения секретных документов. По данным прокуратуры, территория Воронежской области делилась на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны оккупации, пребывание захватчиков "сопровождалось насилием, истязаниями, убийствами советских военнопленных и мирного населения городов и сел, которые подвергались уничтожению в сети концлагерей путем обескровливания, смертельных инъекций, расстрелов, сожжения и иными способами". Прокуратура отмечала, что в период оккупации области погибли не менее 198 тысяч мирных граждан и военнопленных, почти 77 тысяч человек были угнаны в Германию и другие страны Европы для принудительного труда. Захватчики грабили земли, сжигали дома, забирали у людей еду. Масштаб разрушений был таков, что сами оккупанты предсказывали Воронежу возрождение только через 50 лет после войны. Из 1,34 миллиона квадратных метров жилой площади в областном центре уцелело менее 8%, городской коммунальный фонд был уничтожен на 92%. По данным прокуратуры, актуальный размер материального ущерба, причиненного в годы войны Воронежской области оккупантами, на сегодняшний день составляет свыше 11,7 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230518/nato-1872663384.html

https://ria.ru/20230516/nato-1872072670.html

https://ria.ru/20230421/nato-1866786839.html

https://ria.ru/20230507/provokatsii-1870263213.html

воронежская область

будапешт

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