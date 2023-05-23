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Медведев заявил о росте активности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 23.05.2023
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14:08 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/nato-1873613114.html
Медведев заявил о росте активности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Медведев заявил о росте активности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев заявил о росте активности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Часть альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) носит нейтральный характер, а часть - почти недружественный: сюда лезет НАТО, начинает заниматься... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:08
2023-05-23T14:08
россия
дмитрий медведев
единая россия
нато
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Часть альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) носит нейтральный характер, а часть - почти недружественный: сюда лезет НАТО, начинает заниматься глобальными проектами, заявил зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев. Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что часть альянсов и партнерств в тихоокеанском регионе носит нейтральный по отношению к России характер, в ряде из них Россия принимает участие на правах приглашенных участников, например, АСЕАН или АСЕАН плюс. "А часть вновь образованных альянсов носит в отношении стран этого региона почти недружественный характер. Речь идет о создании партнерств, которыми занимаются внерегиональные игроки", - заявил зампред Совбеза. "Сюда лезет НАТО, они начинают заниматься здесь своими глобальными проектами. При том, что у НАТО была изначально совершенно другая цель. НАТО - это североатлантический альянс. Тем не менее, они напрямую залазят сюда и дестабилизируют в ситуацию. А это очень плохо, и эти вопросы тоже обсуждаются нашими партнерами", - отметил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, единая россия, нато
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, НАТО
Медведев заявил о росте активности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Медведев заявил, что НАТО проявляет излишнюю активность, вмешиваясь в альянсы в АТР

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Часть альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) носит нейтральный характер, а часть - почти недружественный: сюда лезет НАТО, начинает заниматься глобальными проектами, заявил зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что часть альянсов и партнерств в тихоокеанском регионе носит нейтральный по отношению к России характер, в ряде из них Россия принимает участие на правах приглашенных участников, например, АСЕАН или АСЕАН плюс.
"А часть вновь образованных альянсов носит в отношении стран этого региона почти недружественный характер. Речь идет о создании партнерств, которыми занимаются внерегиональные игроки", - заявил зампред Совбеза.
"Сюда лезет НАТО, они начинают заниматься здесь своими глобальными проектами. При том, что у НАТО была изначально совершенно другая цель. НАТО - это североатлантический альянс. Тем не менее, они напрямую залазят сюда и дестабилизируют в ситуацию. А это очень плохо, и эти вопросы тоже обсуждаются нашими партнерами", - отметил Медведев.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияНАТО
 
 
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