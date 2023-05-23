https://ria.ru/20230523/nato-1873613114.html

Медведев заявил о росте активности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Медведев заявил о росте активности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе - РИА Новости, 23.05.2023

Медведев заявил о росте активности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Часть альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) носит нейтральный характер, а часть - почти недружественный: сюда лезет НАТО, начинает заниматься... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:08

2023-05-23T14:08

2023-05-23T14:08

россия

дмитрий медведев

единая россия

нато

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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Часть альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) носит нейтральный характер, а часть - почти недружественный: сюда лезет НАТО, начинает заниматься глобальными проектами, заявил зампредседателя Совбеза, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев. Отвечая на вопросы журналистов, Медведев отметил, что часть альянсов и партнерств в тихоокеанском регионе носит нейтральный по отношению к России характер, в ряде из них Россия принимает участие на правах приглашенных участников, например, АСЕАН или АСЕАН плюс. "А часть вновь образованных альянсов носит в отношении стран этого региона почти недружественный характер. Речь идет о создании партнерств, которыми занимаются внерегиональные игроки", - заявил зампред Совбеза. "Сюда лезет НАТО, они начинают заниматься здесь своими глобальными проектами. При том, что у НАТО была изначально совершенно другая цель. НАТО - это североатлантический альянс. Тем не менее, они напрямую залазят сюда и дестабилизируют в ситуацию. А это очень плохо, и эти вопросы тоже обсуждаются нашими партнерами", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20230512/kongress-1871177064.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дмитрий медведев, единая россия, нато