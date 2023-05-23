https://ria.ru/20230523/napadenie-1873622762.html
В башкирском селе девятиклассник ранил ножом двух сверстников
В башкирском селе девятиклассник ранил ножом двух сверстников - РИА Новости, 23.05.2023
В башкирском селе девятиклассник ранил ножом двух сверстников
Девятиклассник в башкирском селе во время празднования "Последнего звонка" на природе ранил ножом двух сверстников, ведется разбирательство, сообщил РИА Новости РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:43
2023-05-23T14:43
2023-05-23T14:43
происшествия
иглинский район
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Девятиклассник в башкирском селе во время празднования "Последнего звонка" на природе ранил ножом двух сверстников, ведется разбирательство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Последний звонок прозвенел для девятиклассников и выпускников школ региона 22 мая. В этот день по закону в регионе запрещено продавать алкоголь. "Девятиклассники в Иглинском районе отмечали последний звонок на природе у озера. Несовершеннолетние, предположительно, выпивали, завязалась ссора, и один из них ударил ножом одного мальчика в живот, другого – в грудь. Жизни детей ничего не угрожает, им оказана помощь", - сказал собеседник агентства. В башкирском СК не комментируют инцидент.
https://ria.ru/20230523/napadenie-1873599864.html
иглинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иглинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иглинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В башкирском селе девятиклассник ранил ножом двух сверстников
В башкирском селе девятиклассник ранил ножом двух сверстников на "Последнем звонке"