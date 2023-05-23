https://ria.ru/20230523/napadenie-1873622762.html

В башкирском селе девятиклассник ранил ножом двух сверстников

В башкирском селе девятиклассник ранил ножом двух сверстников - РИА Новости, 23.05.2023

В башкирском селе девятиклассник ранил ножом двух сверстников

Девятиклассник в башкирском селе во время празднования "Последнего звонка" на природе ранил ножом двух сверстников, ведется разбирательство, сообщил РИА Новости РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:43

2023-05-23T14:43

2023-05-23T14:43

происшествия

иглинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 23 мая – РИА Новости. Девятиклассник в башкирском селе во время празднования "Последнего звонка" на природе ранил ножом двух сверстников, ведется разбирательство, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Последний звонок прозвенел для девятиклассников и выпускников школ региона 22 мая. В этот день по закону в регионе запрещено продавать алкоголь. "Девятиклассники в Иглинском районе отмечали последний звонок на природе у озера. Несовершеннолетние, предположительно, выпивали, завязалась ссора, и один из них ударил ножом одного мальчика в живот, другого – в грудь. Жизни детей ничего не угрожает, им оказана помощь", - сказал собеседник агентства. В башкирском СК не комментируют инцидент.

https://ria.ru/20230523/napadenie-1873599864.html

иглинский район

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, иглинский район, следственный комитет россии (ск рф)