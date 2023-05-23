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СК возбудил дело после нападения диверсантов на Белгородскую область
СК возбудил дело после нападения диверсантов на Белгородскую область - РИА Новости, 23.05.2023
СК возбудил дело после нападения диверсантов на Белгородскую область
Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, возбуждено после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:18
2023-05-23T11:18
2023-05-23T11:37
специальная военная операция на украине
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, возбуждено после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по статьям 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 22 мая "представители украинских вооруженных формирований" напали на Грайворонский район Белгородской области: жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись "минометному и артиллерийскому обстрелам", ранения получили "несколько гражданских лиц"."В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе СК РФ.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в региона ввели правовой режим контртеррористической операции. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет.Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
https://ria.ru/20230522/diversii-1873437208.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Белгородская область
СК возбудил дело после нападения диверсантов на Белгородскую область
СК возбудил уголовное дело по шести статьям после нападения ДРГ на Белгородскую область