https://ria.ru/20230523/napadenie-1873564552.html

СК возбудил дело после нападения диверсантов на Белгородскую область

СК возбудил дело после нападения диверсантов на Белгородскую область - РИА Новости, 23.05.2023

СК возбудил дело после нападения диверсантов на Белгородскую область

Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, возбуждено после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:18

2023-05-23T11:18

2023-05-23T11:37

специальная военная операция на украине

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте, возбуждено после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по статьям 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, 22 мая "представители украинских вооруженных формирований" напали на Грайворонский район Белгородской области: жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры подверглись "минометному и артиллерийскому обстрелам", ранения получили "несколько гражданских лиц"."В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе СК РФ.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в региона ввели правовой режим контртеррористической операции. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях, погибших нет.Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

https://ria.ru/20230522/diversii-1873437208.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область