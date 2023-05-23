https://ria.ru/20230523/napadenie-1873541631.html
В Казани задержали женщину, напавшую с ножом на воспитательницу сына
В Казани задержали женщину, напавшую с ножом на воспитательницу сына - РИА Новости, 23.05.2023
В Казани задержали женщину, напавшую с ножом на воспитательницу сына
Полицейские задержали в Казани женщину, которая в школе ранила воспитательницу своего сына из-за конфликтной ситуации с ребенком, сообщили РИА Новости в УМВД... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:22
2023-05-23T09:22
2023-05-23T09:22
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Полицейские задержали в Казани женщину, которая в школе ранила воспитательницу своего сына из-за конфликтной ситуации с ребенком, сообщили РИА Новости в УМВД России по Казани. Ранее ряд телеграмм-каналов, в частности "В Татарстане поймут", сообщили о том, что женщина пришла в одно из учебных заведений города с ножом и угрожала учительнице своего сына, которого последняя якобы игнорировала. "В отдел полиции "Гагаринский" 12 мая поступило сообщение от преподавателей одной из школ Московского района. Выяснилось, что днем в учебное заведение пришла одна из родительниц ученика начальных классов и, угрожая присутствующим предметом, похожим на нож, требовала решить конфликтную ситуацию, возникшую во время учебного процесса", - говорится в сообщении. По информации УМВД, в результате инцидента одна воспитательница получила травму руки, никто из детей не пострадал. Уточняется, что прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемую и доставили ее в территориальный отдел полиции. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
https://ria.ru/20230522/napadenie-1873372454.html
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, казань
В Казани задержали женщину, напавшую с ножом на воспитательницу сына
Полиция задержала женщину, ранившую ножом воспитательницу сына в казанской школе
КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Полицейские задержали в Казани женщину, которая в школе ранила воспитательницу своего сына из-за конфликтной ситуации с ребенком, сообщили РИА Новости в УМВД России по Казани.
Ранее ряд телеграмм-каналов, в частности "В Татарстане поймут", сообщили о том, что женщина пришла в одно из учебных заведений города с ножом и угрожала учительнице своего сына, которого последняя якобы игнорировала.
«
"В отдел полиции "Гагаринский" 12 мая поступило сообщение от преподавателей одной из школ Московского района. Выяснилось, что днем в учебное заведение пришла одна из родительниц ученика начальных классов и, угрожая присутствующим предметом, похожим на нож, требовала решить конфликтную ситуацию, возникшую во время учебного процесса", - говорится в сообщении.
По информации УМВД, в результате инцидента одна воспитательница получила травму руки, никто из детей не пострадал.
Уточняется, что прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемую и доставили ее в территориальный отдел полиции. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
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