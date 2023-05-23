https://ria.ru/20230523/napadenie-1873541631.html

В Казани задержали женщину, напавшую с ножом на воспитательницу сына

В Казани задержали женщину, напавшую с ножом на воспитательницу сына - РИА Новости, 23.05.2023

В Казани задержали женщину, напавшую с ножом на воспитательницу сына

Полицейские задержали в Казани женщину, которая в школе ранила воспитательницу своего сына из-за конфликтной ситуации с ребенком, сообщили РИА Новости в УМВД... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T09:22

2023-05-23T09:22

2023-05-23T09:22

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 23 мая - РИА Новости. Полицейские задержали в Казани женщину, которая в школе ранила воспитательницу своего сына из-за конфликтной ситуации с ребенком, сообщили РИА Новости в УМВД России по Казани. Ранее ряд телеграмм-каналов, в частности "В Татарстане поймут", сообщили о том, что женщина пришла в одно из учебных заведений города с ножом и угрожала учительнице своего сына, которого последняя якобы игнорировала. "В отдел полиции "Гагаринский" 12 мая поступило сообщение от преподавателей одной из школ Московского района. Выяснилось, что днем в учебное заведение пришла одна из родительниц ученика начальных классов и, угрожая присутствующим предметом, похожим на нож, требовала решить конфликтную ситуацию, возникшую во время учебного процесса", - говорится в сообщении. По информации УМВД, в результате инцидента одна воспитательница получила травму руки, никто из детей не пострадал. Уточняется, что прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемую и доставили ее в территориальный отдел полиции. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

https://ria.ru/20230522/napadenie-1873372454.html

казань

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань