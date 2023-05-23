https://ria.ru/20230523/mossad-1873664066.html

Турецкая разведка раскрыла агентурную сеть "Моссада" в Стамбуле, пишут СМИ

Турецкая разведка раскрыла агентурную сеть "Моссада" в Стамбуле, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2023

Турецкая разведка раскрыла агентурную сеть "Моссада" в Стамбуле, пишут СМИ

Турецкому Национальному разведывательному агентству (MİT) удалось раскрыть в Стамбуле агентурную сеть израильской разведки "Моссад", занимавшуюся прослушиванием РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:09

2023-05-23T16:09

2023-05-23T16:09

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СТАМБУЛ, 23 мая – РИА Новости. Турецкому Национальному разведывательному агентству (MİT) удалось раскрыть в Стамбуле агентурную сеть израильской разведки "Моссад", занимавшуюся прослушиванием иранской фирмы и более 20 граждан ИРИ, утверждает газета Sabah. По ее данным, гражданин Турции Кючюккая и его помощник были задержаны два месяца назад в Стамбуле. Кючюккая рассказал на допросе, что несколько раз встречался в европейских странах с тремя представителями "Моссад", на пятой встрече ему поручили задачу по слежке за иранской торговой компанией в Стамбуле и 23 гражданами Ирана. Подозреваемый прошел соответствующее обучение и смог создать ячейку из 15 человек. В ходе проведенной в понедельник операции в Стамбуле были задержаны 11 человек, еще двое в розыске. Кючюккая попал под подозрение после того, как направил подозрительную посылку одному из граждан Ирана. Как сообщает газета, Кючюккая передавал "Моссад" данные о банковских счетах граждан, за которым он следил, о поездках их семей за рубеж, записи телефонных разговоров. За агентурной сетью турецкие разведчики следили больше полутора лет, уточняет газета.

https://ria.ru/20230220/turtsiya-1853040371.html

https://ria.ru/20221001/mossad-1820884933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, стамбул, моссад, турция, израиль