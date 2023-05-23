https://ria.ru/20230523/mossad-1873664066.html
Турецкая разведка раскрыла агентурную сеть "Моссада" в Стамбуле, пишут СМИ
Турецкая разведка раскрыла агентурную сеть "Моссада" в Стамбуле, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2023
Турецкая разведка раскрыла агентурную сеть "Моссада" в Стамбуле, пишут СМИ
Турецкому Национальному разведывательному агентству (MİT) удалось раскрыть в Стамбуле агентурную сеть израильской разведки "Моссад", занимавшуюся прослушиванием РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:09
2023-05-23T16:09
2023-05-23T16:09
в мире
стамбул
моссад
турция
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:200:3074:1929_1920x0_80_0_0_a376b35e827b28db847e16e9997e414d.jpg
СТАМБУЛ, 23 мая – РИА Новости. Турецкому Национальному разведывательному агентству (MİT) удалось раскрыть в Стамбуле агентурную сеть израильской разведки "Моссад", занимавшуюся прослушиванием иранской фирмы и более 20 граждан ИРИ, утверждает газета Sabah. По ее данным, гражданин Турции Кючюккая и его помощник были задержаны два месяца назад в Стамбуле. Кючюккая рассказал на допросе, что несколько раз встречался в европейских странах с тремя представителями "Моссад", на пятой встрече ему поручили задачу по слежке за иранской торговой компанией в Стамбуле и 23 гражданами Ирана. Подозреваемый прошел соответствующее обучение и смог создать ячейку из 15 человек. В ходе проведенной в понедельник операции в Стамбуле были задержаны 11 человек, еще двое в розыске. Кючюккая попал под подозрение после того, как направил подозрительную посылку одному из граждан Ирана. Как сообщает газета, Кючюккая передавал "Моссад" данные о банковских счетах граждан, за которым он следил, о поездках их семей за рубеж, записи телефонных разговоров. За агентурной сетью турецкие разведчики следили больше полутора лет, уточняет газета.
https://ria.ru/20230220/turtsiya-1853040371.html
https://ria.ru/20221001/mossad-1820884933.html
стамбул
турция
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871659079_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d06d90ac2485c9eca1dab441d8f2e576.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, моссад, турция, израиль
В мире, Стамбул, Моссад, Турция, Израиль
Турецкая разведка раскрыла агентурную сеть "Моссада" в Стамбуле, пишут СМИ
Sabah: турецкая разведка раскрыла агентурную сеть израильского "Моссада" в Стамбуле