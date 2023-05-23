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Турецкая разведка раскрыла агентурную сеть "Моссада" в Стамбуле, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2023
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16:09 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/mossad-1873664066.html
Турецкая разведка раскрыла агентурную сеть "Моссада" в Стамбуле, пишут СМИ
Турецкая разведка раскрыла агентурную сеть "Моссада" в Стамбуле, пишут СМИ - РИА Новости, 23.05.2023
Турецкая разведка раскрыла агентурную сеть "Моссада" в Стамбуле, пишут СМИ
Турецкому Национальному разведывательному агентству (MİT) удалось раскрыть в Стамбуле агентурную сеть израильской разведки "Моссад", занимавшуюся прослушиванием РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:09
2023-05-23T16:09
в мире
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моссад
турция
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СТАМБУЛ, 23 мая – РИА Новости. Турецкому Национальному разведывательному агентству (MİT) удалось раскрыть в Стамбуле агентурную сеть израильской разведки "Моссад", занимавшуюся прослушиванием иранской фирмы и более 20 граждан ИРИ, утверждает газета Sabah. По ее данным, гражданин Турции Кючюккая и его помощник были задержаны два месяца назад в Стамбуле. Кючюккая рассказал на допросе, что несколько раз встречался в европейских странах с тремя представителями "Моссад", на пятой встрече ему поручили задачу по слежке за иранской торговой компанией в Стамбуле и 23 гражданами Ирана. Подозреваемый прошел соответствующее обучение и смог создать ячейку из 15 человек. В ходе проведенной в понедельник операции в Стамбуле были задержаны 11 человек, еще двое в розыске. Кючюккая попал под подозрение после того, как направил подозрительную посылку одному из граждан Ирана. Как сообщает газета, Кючюккая передавал "Моссад" данные о банковских счетах граждан, за которым он следил, о поездках их семей за рубеж, записи телефонных разговоров. За агентурной сетью турецкие разведчики следили больше полутора лет, уточняет газета.
https://ria.ru/20230220/turtsiya-1853040371.html
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в мире, стамбул, моссад, турция, израиль
В мире, Стамбул, Моссад, Турция, Израиль
Турецкая разведка раскрыла агентурную сеть "Моссада" в Стамбуле, пишут СМИ

Sabah: турецкая разведка раскрыла агентурную сеть израильского "Моссада" в Стамбуле

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в районе Султанахмет в Стамбуле
Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в районе Султанахмет в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 23 мая – РИА Новости. Турецкому Национальному разведывательному агентству (MİT) удалось раскрыть в Стамбуле агентурную сеть израильской разведки "Моссад", занимавшуюся прослушиванием иранской фирмы и более 20 граждан ИРИ, утверждает газета Sabah.
По ее данным, гражданин Турции Кючюккая и его помощник были задержаны два месяца назад в Стамбуле. Кючюккая рассказал на допросе, что несколько раз встречался в европейских странах с тремя представителями "Моссад", на пятой встрече ему поручили задачу по слежке за иранской торговой компанией в Стамбуле и 23 гражданами Ирана.
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Подозреваемый прошел соответствующее обучение и смог создать ячейку из 15 человек. В ходе проведенной в понедельник операции в Стамбуле были задержаны 11 человек, еще двое в розыске.
Кючюккая попал под подозрение после того, как направил подозрительную посылку одному из граждан Ирана. Как сообщает газета, Кючюккая передавал "Моссад" данные о банковских счетах граждан, за которым он следил, о поездках их семей за рубеж, записи телефонных разговоров.
За агентурной сетью турецкие разведчики следили больше полутора лет, уточняет газета.
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