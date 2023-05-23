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Бирюков: около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в Москве за месяц - РИА Новости, 23.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:12 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/moskva-1873563394.html
Бирюков: около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в Москве за месяц
Бирюков: около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в Москве за месяц - РИА Новости, 23.05.2023
Бирюков: около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в Москве за месяц
Около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в столице за месяц, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:12
2023-05-23T11:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в столице за месяц, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Нанесение разметки на пешеходных переходах находится на особом контроле, так как от того, насколько четко видна "зебра", напрямую зависит безопасность пешеходов. Работы стартовали в конце апреля после установления постоянных положительных температур воздуха, в настоящее время разметили уже около 16 тысяч пешеходных переходов при общем плане более 23 тысяч", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что в первую очередь обновляют разметку возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров. "При нанесении разметки используются материалы отечественных производителей, в частности, термопластик, его главное преимущество - высокая прочность, благодаря этому полосы долго не стираются. На регулируемых пешеходных переходах наносится "белая зебра", а на нерегулируемых - "бело-желтая", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по нанесению дорожной разметки проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительных ограничений движения. В пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что в общей сложности разметку нанесут на более чем 4 тысячи дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров.
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москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков

Бирюков: около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в Москве за месяц

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в столице за месяц, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Нанесение разметки на пешеходных переходах находится на особом контроле, так как от того, насколько четко видна "зебра", напрямую зависит безопасность пешеходов. Работы стартовали в конце апреля после установления постоянных положительных температур воздуха, в настоящее время разметили уже около 16 тысяч пешеходных переходов при общем плане более 23 тысяч", - отметил Бирюков.
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Заммэра пояснил, что в первую очередь обновляют разметку возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров.
"При нанесении разметки используются материалы отечественных производителей, в частности, термопластик, его главное преимущество - высокая прочность, благодаря этому полосы долго не стираются. На регулируемых пешеходных переходах наносится "белая зебра", а на нерегулируемых - "бело-желтая", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по нанесению дорожной разметки проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительных ограничений движения.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что в общей сложности разметку нанесут на более чем 4 тысячи дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
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