https://ria.ru/20230523/moskva-1873563394.html

Бирюков: около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в Москве за месяц

Бирюков: около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в Москве за месяц - РИА Новости, 23.05.2023

Бирюков: около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в Москве за месяц

Около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в столице за месяц, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T11:12

2023-05-23T11:12

2023-05-23T11:12

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в столице за месяц, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Нанесение разметки на пешеходных переходах находится на особом контроле, так как от того, насколько четко видна "зебра", напрямую зависит безопасность пешеходов. Работы стартовали в конце апреля после установления постоянных положительных температур воздуха, в настоящее время разметили уже около 16 тысяч пешеходных переходов при общем плане более 23 тысяч", - отметил Бирюков. Заммэра пояснил, что в первую очередь обновляют разметку возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров. "При нанесении разметки используются материалы отечественных производителей, в частности, термопластик, его главное преимущество - высокая прочность, благодаря этому полосы долго не стираются. На регулируемых пешеходных переходах наносится "белая зебра", а на нерегулируемых - "бело-желтая", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что работы по нанесению дорожной разметки проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, это позволяет избежать длительных ограничений движения. В пресс-службе комплекса городского хозяйства добавили, что в общей сложности разметку нанесут на более чем 4 тысячи дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров.

https://realty.ria.ru/20230523/iskusstvo-1872878817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков