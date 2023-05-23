https://ria.ru/20230523/morpekhi-1873572372.html
Минобороны показало, как морпехи тренируются оборонять левый берег Днепра
Минобороны показало, как морпехи тренируются оборонять левый берег Днепра - РИА Новости, 23.05.2023
Минобороны показало, как морпехи тренируются оборонять левый берег Днепра
Минобороны России опубликовало кадры подготовки штурмовых подразделений морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) по обороне левого берега Днепра в зоне... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:55
2023-05-23T11:55
2023-05-23T11:55
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры подготовки штурмовых подразделений морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) по обороне левого берега Днепра в зоне спецоперации. На видео – транспортировка подразделений морпехов на быстроходных катерах, высадка на берег, отработка штурма прибрежных укреплений условного противника, оттачивание навыков оказания первой медицинской помощи, действия самостоятельные и в составе тактических групп, а также оборона собственных рубежей. В ведомстве уточнили, что в ролике представлена "подготовка штурмовых подразделений морской пехоты Черноморского флота по обороне левого берега Днепра". "Подготовке штурмовых групп на катерах инструктора отводят особое внимание, каждый военнослужащий группы универсален, он может подменить своего боевого товарища на поле боя в зависимости от выполнения поставленной задачи, а также действовать самостоятельно на незнакомой местности", - отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20230412/saldo-1864652969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, россия, черноморский флот вмф россии, ситуация в днр и лнр
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Минобороны показало, как морпехи тренируются оборонять левый берег Днепра
Минобороны показало видео с тренировкой морпехов по обороне левого берега Днепра
МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры подготовки штурмовых подразделений морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) по обороне левого берега Днепра в зоне спецоперации.
На видео – транспортировка подразделений морпехов на быстроходных катерах, высадка на берег, отработка штурма прибрежных укреплений условного противника, оттачивание навыков оказания первой медицинской помощи, действия самостоятельные и в составе тактических групп, а также оборона собственных рубежей.
В ведомстве уточнили, что в ролике представлена "подготовка штурмовых подразделений морской пехоты Черноморского флота по обороне левого берега Днепра".
"Подготовке штурмовых групп на катерах инструктора отводят особое внимание, каждый военнослужащий группы универсален, он может подменить своего боевого товарища на поле боя в зависимости от выполнения поставленной задачи, а также действовать самостоятельно на незнакомой местности", - отметили в МО РФ.
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