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Россия и Китай повысят независимость в финансах, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.05.2023
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07:43 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/mishustin-1873533684.html
Россия и Китай повысят независимость в финансах, заявил Мишустин
Россия и Китай повысят независимость в финансах, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.05.2023
Россия и Китай повысят независимость в финансах, заявил Мишустин
Россия и Китай будут повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, проводя расчеты в нацвалютах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T07:43
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россия
китай
михаил мишустин
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, проводя расчеты в нацвалютах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и тем самым – укреплять экономический суверенитет", - сказал он на российско-китайском бизнес-форуме. Премьер отметил, что в 2021 году только около четверти расчетов между Россией и Китаем проводилось в национальных валютах, а в прошлом году – уже почти две трети.
https://ria.ru/20230523/mishustin-1873533188.html
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россия, китай, михаил мишустин
Россия, Китай, Михаил Мишустин
Россия и Китай повысят независимость в финансах, заявил Мишустин

Мишустин: Россия и Китай повысят независимость в финансах, проводя расчеты в нацвалютах

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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ШАНХАЙ, 23 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, проводя расчеты в нацвалютах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и тем самым – укреплять экономический суверенитет", - сказал он на российско-китайском бизнес-форуме.
Премьер отметил, что в 2021 году только около четверти расчетов между Россией и Китаем проводилось в национальных валютах, а в прошлом году – уже почти две трети.
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума в Шанхае - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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