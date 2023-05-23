https://ria.ru/20230523/medvedev-1873614639.html
Медведев отметил важность укрепления связей с Лаосом и Вьетнамом
Медведев отметил важность укрепления связей с Лаосом и Вьетнамом - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев отметил важность укрепления связей с Лаосом и Вьетнамом
Укрепление межпартийных связей России с Лаосом и Вьетнамом послужит решению важных задач в двусторонних отношениях, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:14
2023-05-23T14:14
2023-05-23T14:14
россия
лаос
вьетнам
дмитрий медведев
в мире
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Укрепление межпартийных связей России с Лаосом и Вьетнамом послужит решению важных задач в двусторонних отношениях, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "У нас традиционно дружественные отношения и с Вьетнамом, и с Лаосом. Так было на протяжении десятилетий. Помимо межгосударственных отношений, которые за последние годы существенно укрепились, мы в настоящий момент развиваем межпартийные связи с правящими партиями этих стран", - сказал Медведев, подводя итоги визита. По его словам, такого рода связи являются "дополнительным каналом общения между странами для решения самых важных задач". Он напомнил, что только что были подписаны документы по укреплению межпартийного взаимодействия. "Вне всякого сомнения, мы рассматривали разные вопросы - не только межпартийные, но и государственные, вопросы по обеспечению безопасности, обороноспособности наших стран. Проблематика военно-технического сотрудничества остается на столе", - отметил он.
https://ria.ru/20230523/laos-1873565103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лаос, вьетнам, дмитрий медведев, в мире
Россия, Лаос, Вьетнам, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев отметил важность укрепления связей с Лаосом и Вьетнамом
Медведев: укрепление межпартийных связей с Лаосом и Вьетнамом служит решению важных задач
ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Укрепление межпартийных связей России с Лаосом и Вьетнамом послужит решению важных задач в двусторонних отношениях, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"У нас традиционно дружественные отношения и с Вьетнамом, и с Лаосом. Так было на протяжении десятилетий. Помимо межгосударственных отношений, которые за последние годы существенно укрепились, мы в настоящий момент развиваем межпартийные связи с правящими партиями этих стран", - сказал Медведев, подводя итоги визита.
По его словам, такого рода связи являются "дополнительным каналом общения между странами для решения самых важных задач".
Он напомнил, что только что были подписаны документы по укреплению межпартийного взаимодействия.
"Вне всякого сомнения, мы рассматривали разные вопросы - не только межпартийные, но и государственные, вопросы по обеспечению безопасности, обороноспособности наших стран. Проблематика военно-технического сотрудничества остается на столе", - отметил он.
Медведев встретился с президентом Лаоса