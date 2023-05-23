Рейтинг@Mail.ru
Медведев отметил важность укрепления связей с Лаосом и Вьетнамом - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/medvedev-1873614639.html
Медведев отметил важность укрепления связей с Лаосом и Вьетнамом
Медведев отметил важность укрепления связей с Лаосом и Вьетнамом - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев отметил важность укрепления связей с Лаосом и Вьетнамом
Укрепление межпартийных связей России с Лаосом и Вьетнамом послужит решению важных задач в двусторонних отношениях, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:14
2023-05-23T14:14
россия
лаос
вьетнам
дмитрий медведев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873609542_0:242:3049:1957_1920x0_80_0_0_49e5aa119954f18f913c6b3717f4c133.jpg
ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Укрепление межпартийных связей России с Лаосом и Вьетнамом послужит решению важных задач в двусторонних отношениях, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "У нас традиционно дружественные отношения и с Вьетнамом, и с Лаосом. Так было на протяжении десятилетий. Помимо межгосударственных отношений, которые за последние годы существенно укрепились, мы в настоящий момент развиваем межпартийные связи с правящими партиями этих стран", - сказал Медведев, подводя итоги визита. По его словам, такого рода связи являются "дополнительным каналом общения между странами для решения самых важных задач". Он напомнил, что только что были подписаны документы по укреплению межпартийного взаимодействия. "Вне всякого сомнения, мы рассматривали разные вопросы - не только межпартийные, но и государственные, вопросы по обеспечению безопасности, обороноспособности наших стран. Проблематика военно-технического сотрудничества остается на столе", - отметил он.
https://ria.ru/20230523/laos-1873565103.html
россия
лаос
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873609542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a98a3eda5bf94396cb7b39d6c16ed9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лаос, вьетнам, дмитрий медведев, в мире
Россия, Лаос, Вьетнам, Дмитрий Медведев, В мире
Медведев отметил важность укрепления связей с Лаосом и Вьетнамом

Медведев: укрепление межпартийных связей с Лаосом и Вьетнамом служит решению важных задач

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев и заместитель министра обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат во время встречи в Вьентьяне
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и заместитель министра обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат во время встречи в Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев и заместитель министра обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат во время встречи в Вьентьяне
Читать ria.ru в
ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Укрепление межпартийных связей России с Лаосом и Вьетнамом послужит решению важных задач в двусторонних отношениях, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"У нас традиционно дружественные отношения и с Вьетнамом, и с Лаосом. Так было на протяжении десятилетий. Помимо межгосударственных отношений, которые за последние годы существенно укрепились, мы в настоящий момент развиваем межпартийные связи с правящими партиями этих стран", - сказал Медведев, подводя итоги визита.
По его словам, такого рода связи являются "дополнительным каналом общения между странами для решения самых важных задач".
Он напомнил, что только что были подписаны документы по укреплению межпартийного взаимодействия.
"Вне всякого сомнения, мы рассматривали разные вопросы - не только межпартийные, но и государственные, вопросы по обеспечению безопасности, обороноспособности наших стран. Проблематика военно-технического сотрудничества остается на столе", - отметил он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Вьентьяне. 23 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Медведев встретился с президентом Лаоса
Вчера, 11:20
 
РоссияЛаосВьетнамДмитрий МедведевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала