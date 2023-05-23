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Мэр Уфы попросил спасателей найти лосей, пугающих жителей города - РИА Новости, 23.05.2023
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18:53 23.05.2023 (обновлено: 18:54 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/losi-1873719065.html
Мэр Уфы попросил спасателей найти лосей, пугающих жителей города
Мэр Уфы попросил спасателей найти лосей, пугающих жителей города - РИА Новости, 23.05.2023
Мэр Уфы попросил спасателей найти лосей, пугающих жителей города
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил спасателям совместно со специалистами по диким животным отловить лосей, которые начали мигрировать через город, создавая... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:53
2023-05-23T18:54
уфа
россия
республика башкортостан
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил спасателям совместно со специалистами по диким животным отловить лосей, которые начали мигрировать через город, создавая опасность для горожан и водителей. Мавлиев во время оперативного совещания городской администрации рассказал, что есть информации о лосях, которые несколько дней бегают по городу. "Четвертый или пятый день на бульваре Девлеткильдеева лоси бегают. Можете как-то прокомментировать? Наверное, их здесь не было, они сюда как-то попали, так?", - спросил мэр у спасателей. Заместитель начальника управления гражданской защиты города Артур Бубнихин пояснил, что вопрос с миграцией лосей уже обсудили с егерями и специалистами минприроды Башкирии. "В большинстве случаев лоси идут со стороны деревень Верхнее Дудкино и Дудкино, вопрос проработаем, решим и впредь не допустим. Согласен, вопрос наличия на улицах города диких животных представляют опасность. Специалисты дежурят, эвакуируем с территории города", - сказал он. Ранее телеграм-канал БашДТП опубликовал видео очевидцев, которые сняли нескольких лосей, перебегавших оживленный проспект и стоящих на парковке жилого дома.
https://ria.ru/20230126/los-1847729255.html
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уфа, россия, республика башкортостан, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уфа, Россия, Республика Башкортостан, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Мэр Уфы попросил спасателей найти лосей, пугающих жителей города

Мэр Уфы Мавлиев поручил спасателям найти и отловить мигрирующих через город лосей

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЛось на дороге
Лось на дороге - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Лось на дороге. Архивное фото
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УФА, 23 мая – РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил спасателям совместно со специалистами по диким животным отловить лосей, которые начали мигрировать через город, создавая опасность для горожан и водителей.
Мавлиев во время оперативного совещания городской администрации рассказал, что есть информации о лосях, которые несколько дней бегают по городу. "Четвертый или пятый день на бульваре Девлеткильдеева лоси бегают. Можете как-то прокомментировать? Наверное, их здесь не было, они сюда как-то попали, так?", - спросил мэр у спасателей.
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Заместитель начальника управления гражданской защиты города Артур Бубнихин пояснил, что вопрос с миграцией лосей уже обсудили с егерями и специалистами минприроды Башкирии.
"В большинстве случаев лоси идут со стороны деревень Верхнее Дудкино и Дудкино, вопрос проработаем, решим и впредь не допустим. Согласен, вопрос наличия на улицах города диких животных представляют опасность. Специалисты дежурят, эвакуируем с территории города", - сказал он.
Ранее телеграм-канал БашДТП опубликовал видео очевидцев, которые сняли нескольких лосей, перебегавших оживленный проспект и стоящих на парковке жилого дома.
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УфаРоссияРеспублика БашкортостанПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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