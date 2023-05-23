https://ria.ru/20230523/losenok-1873540532.html

В Сибири прибившегося к стаду коров лосенка передали в зоопарк

В Сибири прибившегося к стаду коров лосенка передали в зоопарк - РИА Новости, 23.05.2023

В Сибири прибившегося к стаду коров лосенка передали в зоопарк

В Новосибирский зоопарк передали недавно родившегося лосенка, которого местный фермер обнаружил среди своих коров, сообщается на сайте регионального Минприроды. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T09:09

2023-05-23T09:09

2023-05-23T10:38

хорошие новости

общество

новосибирская область

болотнинский район

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

новосибирский зоопарк

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НОВОСИБИРСК, 23 мая — РИА Новости. В Новосибирский зоопарк передали недавно родившегося лосенка, которого местный фермер обнаружил среди своих коров, сообщается на сайте регионального Минприроды.О том, что в Болотнинском районе к стаду коров прибился лосенок возрастом всего десять-двенадцать дней, стало известно 18 мая. Фермер Николай Солодянкин сразу же обратился в Минприроды, начал ухаживать за лосенком и назвал его Шатун. "По факту сообщения к нему выехали госинспектор отдела охраны животного мира и специалист управления ветеринарии. Осмотр показал, что лосенок здоров, не ранен, нуждается в молочном вскармливании. Госинспектор обследовал близлежащую территорию, взрослых особей лося обнаружено не было, как и фактов незаконной охоты", — рассказали в министерстве.Госинспектор Александр Плотников предположил, что лосенок проголодался и прибился к коровам из-за запаха молока. В таком возрасте его нельзя выпускать в естественную среду обитания, поэтому животное решили передать в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило. Сегодня Шатуна доставили в зоопарк, транспортировку он перенес хорошо.

https://ria.ru/20230522/medvezhonok-1873402450.html

https://ria.ru/20230504/nerpa-1869606460.html

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Ольга Фомченкова

общество, новосибирская область, болотнинский район, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), новосибирский зоопарк