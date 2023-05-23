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В Сибири прибившегося к стаду коров лосенка передали в зоопарк - РИА Новости, 23.05.2023
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Хорошие новости
 
09:09 23.05.2023 (обновлено: 10:38 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/losenok-1873540532.html
В Сибири прибившегося к стаду коров лосенка передали в зоопарк
В Сибири прибившегося к стаду коров лосенка передали в зоопарк - РИА Новости, 23.05.2023
В Сибири прибившегося к стаду коров лосенка передали в зоопарк
В Новосибирский зоопарк передали недавно родившегося лосенка, которого местный фермер обнаружил среди своих коров, сообщается на сайте регионального Минприроды. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:09
2023-05-23T10:38
хорошие новости
общество
новосибирская область
болотнинский район
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
новосибирский зоопарк
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НОВОСИБИРСК, 23 мая — РИА Новости. В Новосибирский зоопарк передали недавно родившегося лосенка, которого местный фермер обнаружил среди своих коров, сообщается на сайте регионального Минприроды.О том, что в Болотнинском районе к стаду коров прибился лосенок возрастом всего десять-двенадцать дней, стало известно 18 мая. Фермер Николай Солодянкин сразу же обратился в Минприроды, начал ухаживать за лосенком и назвал его Шатун. &quot;По факту сообщения к нему выехали госинспектор отдела охраны животного мира и специалист управления ветеринарии. Осмотр показал, что лосенок здоров, не ранен, нуждается в молочном вскармливании. Госинспектор обследовал близлежащую территорию, взрослых особей лося обнаружено не было, как и фактов незаконной охоты&quot;, — рассказали в министерстве.Госинспектор Александр Плотников предположил, что лосенок проголодался и прибился к коровам из-за запаха молока. В таком возрасте его нельзя выпускать в естественную среду обитания, поэтому животное решили передать в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило. Сегодня Шатуна доставили в зоопарк, транспортировку он перенес хорошо.
https://ria.ru/20230522/medvezhonok-1873402450.html
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общество, новосибирская область, болотнинский район, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), новосибирский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Новосибирская область, Болотнинский район, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Новосибирский зоопарк
В Сибири прибившегося к стаду коров лосенка передали в зоопарк

В Новосибирской области прибившегося к стаду коров лосенка Шатуна передали в зоопарк

© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской областиЛосенок, который прибился к коровам, переехал в Новосибирский зоопарк
Лосенок, который прибился к коровам, переехал в Новосибирский зоопарк - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области
Лосенок, который прибился к коровам, переехал в Новосибирский зоопарк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 23 мая — РИА Новости. В Новосибирский зоопарк передали недавно родившегося лосенка, которого местный фермер обнаружил среди своих коров, сообщается на сайте регионального Минприроды.
О том, что в Болотнинском районе к стаду коров прибился лосенок возрастом всего десять-двенадцать дней, стало известно 18 мая. Фермер Николай Солодянкин сразу же обратился в Минприроды, начал ухаживать за лосенком и назвал его Шатун.
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"По факту сообщения к нему выехали госинспектор отдела охраны животного мира и специалист управления ветеринарии. Осмотр показал, что лосенок здоров, не ранен, нуждается в молочном вскармливании. Госинспектор обследовал близлежащую территорию, взрослых особей лося обнаружено не было, как и фактов незаконной охоты", — рассказали в министерстве.

Госинспектор Александр Плотников предположил, что лосенок проголодался и прибился к коровам из-за запаха молока. В таком возрасте его нельзя выпускать в естественную среду обитания, поэтому животное решили передать в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило. Сегодня Шатуна доставили в зоопарк, транспортировку он перенес хорошо.
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Хорошие новостиОбществоНовосибирская областьБолотнинский районМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Новосибирский зоопарк
 
 
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