https://ria.ru/20230523/laos-1873565103.html
Медведев встретился с президентом Лаоса
Медведев встретился с президентом Лаоса - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев встретился с президентом Лаоса
Зампредседателя Совбеза РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев проводит во Вьентьяне переговоры с президентом Лаоса, генсеком ЦК Народно-революционной... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:20
2023-05-23T11:20
2023-05-23T12:18
лаос
вьентьян (город)
дмитрий медведев
тхонглун сисулит
в мире
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев проводит во Вьентьяне переговоры с президентом Лаоса, генсеком ЦК Народно-революционной партии Тхонглуном Сисулитом. Как передает корреспондент РИА Новости, беседа началась в узком составе, затем продолжится с участием делегаций. По итогам встречи планируется подписание совместных документов. До этого Медведев пообщался с вице-премьерами Лаоса - министром обороны и министром общественной безопасности - и возложил цветы к мемориалу первого лидера Народно-революционной партии Лаоса Кейсона Фомвихана.
https://ria.ru/20230523/laos-1873551154.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лаос, вьентьян (город), дмитрий медведев, тхонглун сисулит, в мире
Лаос, Вьентьян (город), Дмитрий Медведев, Тхонглун Сисулит, В мире
Медведев встретился с президентом Лаоса
Медведев проводит во Вьентьяне переговоры с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом
ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев проводит во Вьентьяне переговоры с президентом Лаоса, генсеком ЦК Народно-революционной партии Тхонглуном Сисулитом.
Как передает корреспондент РИА Новости, беседа началась в узком составе, затем продолжится с участием делегаций. По итогам встречи планируется подписание совместных документов.
До этого Медведев пообщался с вице-премьерами Лаоса - министром обороны и министром общественной безопасности - и возложил цветы к мемориалу первого лидера Народно-революционной партии Лаоса Кейсона Фомвихана.
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