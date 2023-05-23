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Медведев встретился с президентом Лаоса - РИА Новости, 23.05.2023
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11:20 23.05.2023 (обновлено: 12:18 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/laos-1873565103.html
Медведев встретился с президентом Лаоса
Медведев встретился с президентом Лаоса - РИА Новости, 23.05.2023
Медведев встретился с президентом Лаоса
Зампредседателя Совбеза РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев проводит во Вьентьяне переговоры с президентом Лаоса, генсеком ЦК Народно-революционной... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T11:20
2023-05-23T12:18
лаос
вьентьян (город)
дмитрий медведев
тхонглун сисулит
в мире
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев проводит во Вьентьяне переговоры с президентом Лаоса, генсеком ЦК Народно-революционной партии Тхонглуном Сисулитом. Как передает корреспондент РИА Новости, беседа началась в узком составе, затем продолжится с участием делегаций. По итогам встречи планируется подписание совместных документов. До этого Медведев пообщался с вице-премьерами Лаоса - министром обороны и министром общественной безопасности - и возложил цветы к мемориалу первого лидера Народно-революционной партии Лаоса Кейсона Фомвихана.
https://ria.ru/20230523/laos-1873551154.html
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лаос, вьентьян (город), дмитрий медведев, тхонглун сисулит, в мире
Лаос, Вьентьян (город), Дмитрий Медведев, Тхонглун Сисулит, В мире
Медведев встретился с президентом Лаоса

Медведев проводит во Вьентьяне переговоры с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Вьентьяне. 23 мая 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Вьентьяне. 23 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Вьентьяне. 23 мая 2023
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ВЬЕНТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев проводит во Вьентьяне переговоры с президентом Лаоса, генсеком ЦК Народно-революционной партии Тхонглуном Сисулитом.
Как передает корреспондент РИА Новости, беседа началась в узком составе, затем продолжится с участием делегаций. По итогам встречи планируется подписание совместных документов.
До этого Медведев пообщался с вице-премьерами Лаоса - министром обороны и министром общественной безопасности - и возложил цветы к мемориалу первого лидера Народно-революционной партии Лаоса Кейсона Фомвихана.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и заместитель премьера, министр общественной безопасности Лаоса Вилай Лакхамфонг во время встречи в Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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