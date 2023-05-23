https://ria.ru/20230523/laos-1873551154.html

Вице-премьер Лаоса высоко оценил помощь России в сфере ВТС и экономики

Вице-премьер Лаоса высоко оценил помощь России в сфере ВТС и экономики - РИА Новости, 23.05.2023

Вице-премьер Лаоса высоко оценил помощь России в сфере ВТС и экономики

Вице-премьер Лаоса, министр общественной безопасности Вилай Лакхамфонг на встрече с зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым отметил важную роль помощи... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T10:22

2023-05-23T10:22

2023-05-23T14:21

россия

лаос

дмитрий медведев

в мире

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ВЬЕТЬЯН, 23 мая - РИА Новости. Вице-премьер Лаоса, министр общественной безопасности Вилай Лакхамфонг на встрече с зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым отметил важную роль помощи России в сфере ВТС и экономическом развитии для его страны. Медведев во вторник прибыл в Лаос, где проводит переговоры с руководством страны. "Я приветствую вас, рад нашей встрече, рад познакомиться с вами и обсудить вопросы взаимодействия, в том числе по линии безопасности, по линии Советов безопасности, по линии соответствующих ведомств. Тем более, что между нашими странами существуют давние доверительные отношения", - сказал Медведев на встрече с Вилаем Лакхамфонгом. Тот со своей стороны отметил, что отношения двух стран всегда строились на доверии и поддержке друг друга на международной арене. "Мы высоко ценим наш уровень взаимодействия с Россией и очень ценим ту помощь, которая оказал СССР и Россия в настоящее время. В первую очередь это касается поставок технических средств, военно-технического вооружения, подготовки кадров, а также помощи в экономическом развитии", - заявил Вилай Лакхамфонг. "Именно благодаря этой поддержке мы смогли в свое время отстоять, а сейчас построить, укреплять и активно развивать нашу национальную экономику. Считаем, что эта помощь свидетельствует о поистине дружественных отношениях, основанных на полном взаимопонимании и доверии", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230301/laos-1855003905.html

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Екатерина Зайцева

россия, лаос, дмитрий медведев, в мире