https://ria.ru/20230523/kuzbass-1873557393.html
На обновление общественного транспорта Кузбасс добавит 400 миллионов рублей
На обновление общественного транспорта Кузбасс добавит 400 миллионов рублей - РИА Новости, 23.05.2023
На обновление общественного транспорта Кузбасс добавит 400 миллионов рублей
Дополнительно к программе обновления общественного транспорта в Кузбассе из бюджета региона выделят 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T10:51
2023-05-23T10:51
2023-05-23T10:51
кемерово
сергей цивилев
прокопьевск
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729332294_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_63a8c33cdcd6c5d843ecdc6c19fca817.jpg
КЕМЕРОВО, 23 мая – РИА Новости. Дополнительно к программе обновления общественного транспорта в Кузбассе из бюджета региона выделят 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Программу комплексного обновления подвижного состава общественного транспорта на 5 лет утвердили на заседании правительства региона. Она включает в себя приобретение новых автобусов, троллейбусов и трамваев. "Обновление общественного транспорта – процесс непрерывный, не получится закупить какое-то количество автобусов, троллейбусов или трамваев и успокоиться. Техника устаревает, ломается, необходимы резервные единицы. За последние три года мы провели масштабную модернизацию автопарка региона, приобрели более 1200 новых автобусов, большинство из них – на газомоторном топливе. Закупаем новый электротранспорт, в том числе по нацпроекту "Экология". Техника приспособлена для работы в условиях Сибири, экологичная, низкопольная. Все это делает сеть общественного транспорта региона комфортнее для наших людей, поэтому работу по обновлению автопарка региона будем продолжать", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Министерство транспорта Кузбасса подготовило заявку на участие в федеральной программе предоставления специальных казначейских кредитов на обновление автобусов в малых городах и сельских территориях на 15 лет под 3% годовых. Кузбасс рассчитывает получить 900 миллионов рублей, на эти средства уже в 2023 году приобретут 78 новых автобусов. "Сергей Цивилев также поручил дополнительно выделить из бюджета региона 400 миллионов рублей на закупку 10 новых троллейбусов в Кемерове в 2023 году", – уточняется в сообщении. Также планируется обновить подвижной состав городского электротранспорта в Кемерове, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком и Осинниках. Для этого регион воспользуется программой ВЭБ.РФ по предоставлению инфраструктурных облигационных займов под 4,5% годовых.
https://ria.ru/20230427/kuzbass-1868176623.html
https://ria.ru/20221227/tramvay-1841605984.html
кемерово
прокопьевск
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729332294_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_a8c34fdf1e11160f0cf00a2ecf284b68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, сергей цивилев, прокопьевск, ленинск-кузнецкий, кемеровская область
Кемерово, Сергей Цивилев, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
На обновление общественного транспорта Кузбасс добавит 400 миллионов рублей
Цивилев: Кузбасс добавит на обновление общественного транспорта 400 миллионов рублей