https://ria.ru/20230523/konferentsiya-1873640122.html

Конференция Фонда "Сколково" Startup Village 2023 пройдет 24-25 мая

Конференция Фонда "Сколково" Startup Village 2023 пройдет 24-25 мая - РИА Новости, 23.05.2023

Конференция Фонда "Сколково" Startup Village 2023 пройдет 24-25 мая

Тысячи предпринимателей, менторов, стартаперов, инвесторов и ученых соберутся 24-25 мая на ежегодной конференции Фонда "Сколково" Startup Village 2023, сообщает РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:35

2023-05-23T20:35

2023-05-23T21:11

фонд "сколково"

сколково

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Тысячи предпринимателей, менторов, стартаперов, инвесторов и ученых соберутся 24-25 мая на ежегодной конференции Фонда "Сколково" Startup Village 2023, сообщает пресс-служба "Сколково".В этом году организаторы сделали мероприятие максимально полезным для главных акторов - технологических предпринимателей.В "Инвест Хабе" пройдут переговоры стартаперов c ведущими инвесторами. На выставке технологических проектов "Startup Bazaar" можно познакомиться с более чем 100 основателями стартапов. На менторских сессиях состоятся презентации новых технологических идей.В треке "Территория бизнеса" будет представлена экспертиза о технологическом предпринимательстве и технологиях умных городов.На стенде Москвы откроются консультационные стенды Московского инновационного кластера (МИК) и Агентства инноваций Москвы (АИМ), где можно узнать про все этапы создания и развития технологического бизнеса: от идеи проекта до привлечения финансирования и поиска партнеров."В этот раз расскажем о недавно созданном реестре стартапов, о том, как благодаря цифровой платформе i.moscow молодые технократические компании проходят путь от идеи до крупного бизнеса, а также о центре трансфера технологий из вузов в корпорации - работе кластера “Ломоносов” ИНТЦ ”Воробьевы горы”", — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР) Алексей Фурсин.В числе ключевых сессий при участии ДПиИР — "Технологическому игроку приготовиться" — будет посвящена системному преобразованию результатов научных исследований в технологии и развитию бизнеса на их основе.На Startup Village 2023 выберут лучшийcreative tech - стартап. Победитель получит один миллион рублей на дальнейшее развитие проекта. В конкурсе 12 участников, в том числе победители нового трека, посвященного использованию технологий в креативных индустриях, всероссийского Startup Tour 2023 Фонда "Сколково".Представители институтов развития, Минцифры РФ, Минобрнауки РФ, правительства Москвы, "Платформы университетского технологического предпринимательства" и бизнеса на конференции обозначат векторы развития российского техпреда и расскажут, на какую поддержку стартаперы могут рассчитывать в 2023 году.В рамках трека "Территория бизнеса" пройдет деловая сессия "От идеи до успеха. Как ИТ-стартапу получить государственную поддержку".Для расширения сети полезных деловых знакомств участникам Startup Village будут доступны десятки воркшопов, мастер-классов, деловых дискуссий и новый опыт взаимодействия с технологиями.

https://ria.ru/20230314/startapy-1857830514.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "сколково", сколково