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Конференция Фонда "Сколково" Startup Village 2023 пройдет 24-25 мая - РИА Новости, 23.05.2023
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20:35 23.05.2023 (обновлено: 21:11 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/konferentsiya-1873640122.html
Конференция Фонда "Сколково" Startup Village 2023 пройдет 24-25 мая
Конференция Фонда "Сколково" Startup Village 2023 пройдет 24-25 мая - РИА Новости, 23.05.2023
Конференция Фонда "Сколково" Startup Village 2023 пройдет 24-25 мая
Тысячи предпринимателей, менторов, стартаперов, инвесторов и ученых соберутся 24-25 мая на ежегодной конференции Фонда "Сколково" Startup Village 2023, сообщает РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:35
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фонд "сколково"
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Тысячи предпринимателей, менторов, стартаперов, инвесторов и ученых соберутся 24-25 мая на ежегодной конференции Фонда "Сколково" Startup Village 2023, сообщает пресс-служба "Сколково".В этом году организаторы сделали мероприятие максимально полезным для главных акторов - технологических предпринимателей.В "Инвест Хабе" пройдут переговоры стартаперов c ведущими инвесторами. На выставке технологических проектов "Startup Bazaar" можно познакомиться с более чем 100 основателями стартапов. На менторских сессиях состоятся презентации новых технологических идей.В треке "Территория бизнеса" будет представлена экспертиза о технологическом предпринимательстве и технологиях умных городов.На стенде Москвы откроются консультационные стенды Московского инновационного кластера (МИК) и Агентства инноваций Москвы (АИМ), где можно узнать про все этапы создания и развития технологического бизнеса: от идеи проекта до привлечения финансирования и поиска партнеров."В этот раз расскажем о недавно созданном реестре стартапов, о том, как благодаря цифровой платформе i.moscow молодые технократические компании проходят путь от идеи до крупного бизнеса, а также о центре трансфера технологий из вузов в корпорации - работе кластера “Ломоносов” ИНТЦ ”Воробьевы горы”", — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР) Алексей Фурсин.В числе ключевых сессий при участии ДПиИР — "Технологическому игроку приготовиться" — будет посвящена системному преобразованию результатов научных исследований в технологии и развитию бизнеса на их основе.На Startup Village 2023 выберут лучшийcreative tech - стартап. Победитель получит один миллион рублей на дальнейшее развитие проекта. В конкурсе 12 участников, в том числе победители нового трека, посвященного использованию технологий в креативных индустриях, всероссийского Startup Tour 2023 Фонда "Сколково".Представители институтов развития, Минцифры РФ, Минобрнауки РФ, правительства Москвы, "Платформы университетского технологического предпринимательства" и бизнеса на конференции обозначат векторы развития российского техпреда и расскажут, на какую поддержку стартаперы могут рассчитывать в 2023 году.В рамках трека "Территория бизнеса" пройдет деловая сессия "От идеи до успеха. Как ИТ-стартапу получить государственную поддержку".Для расширения сети полезных деловых знакомств участникам Startup Village будут доступны десятки воркшопов, мастер-классов, деловых дискуссий и новый опыт взаимодействия с технологиями.
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Алёна Пава
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фонд "сколково", сколково
Фонд "Сколково", Сколково

Конференция Фонда "Сколково" Startup Village 2023 пройдет 24-25 мая

© Фото : Пресс-служба "Сколково"Конференция Фонда "Сколково" Startup Village
Конференция Фонда Сколково Startup Village - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : Пресс-служба "Сколково"
Конференция Фонда "Сколково" Startup Village. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Тысячи предпринимателей, менторов, стартаперов, инвесторов и ученых соберутся 24-25 мая на ежегодной конференции Фонда "Сколково" Startup Village 2023, сообщает пресс-служба "Сколково".
В этом году организаторы сделали мероприятие максимально полезным для главных акторов - технологических предпринимателей.
В "Инвест Хабе" пройдут переговоры стартаперов c ведущими инвесторами. На выставке технологических проектов "Startup Bazaar" можно познакомиться с более чем 100 основателями стартапов. На менторских сессиях состоятся презентации новых технологических идей.
В треке "Территория бизнеса" будет представлена экспертиза о технологическом предпринимательстве и технологиях умных городов.
На стенде Москвы откроются консультационные стенды Московского инновационного кластера (МИК) и Агентства инноваций Москвы (АИМ), где можно узнать про все этапы создания и развития технологического бизнеса: от идеи проекта до привлечения финансирования и поиска партнеров.
"В этот раз расскажем о недавно созданном реестре стартапов, о том, как благодаря цифровой платформе i.moscow молодые технократические компании проходят путь от идеи до крупного бизнеса, а также о центре трансфера технологий из вузов в корпорации - работе кластера “Ломоносов” ИНТЦ ”Воробьевы горы”", — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР) Алексей Фурсин.
В числе ключевых сессий при участии ДПиИР — "Технологическому игроку приготовиться" — будет посвящена системному преобразованию результатов научных исследований в технологии и развитию бизнеса на их основе.
На Startup Village 2023 выберут лучшийcreative tech - стартап. Победитель получит один миллион рублей на дальнейшее развитие проекта. В конкурсе 12 участников, в том числе победители нового трека, посвященного использованию технологий в креативных индустриях, всероссийского Startup Tour 2023 Фонда "Сколково".
Представители институтов развития, Минцифры РФ, Минобрнауки РФ, правительства Москвы, "Платформы университетского технологического предпринимательства" и бизнеса на конференции обозначат векторы развития российского техпреда и расскажут, на какую поддержку стартаперы могут рассчитывать в 2023 году.
В рамках трека "Территория бизнеса" пройдет деловая сессия "От идеи до успеха. Как ИТ-стартапу получить государственную поддержку".
Для расширения сети полезных деловых знакомств участникам Startup Village будут доступны десятки воркшопов, мастер-классов, деловых дискуссий и новый опыт взаимодействия с технологиями.
Сколково планирует к 2025 году зарегистрировать почти 5 тысяч стартапов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
"Сколково" планирует к 2025 году зарегистрировать почти 5 тысяч стартапов
14 марта, 16:44
 
Фонд "Сколково"Сколково
 
 
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