https://ria.ru/20230523/kompleksy-1873594116.html
Детские игровые комплексы установят в 22 муниципалитетах Тверской области
Детские игровые комплексы установят в 22 муниципалитетах Тверской области - РИА Новости, 23.05.2023
Детские игровые комплексы установят в 22 муниципалитетах Тверской области
В 2023 году новые детские игровые комплексы по поручению губернатора региона Игоря Рудени установят в 22 муниципалитетах Тверской области, сообщает пресс-служба РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:58
2023-05-23T12:58
2023-05-23T12:58
тверская область
игорь руденя
торжок
тверская область
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ТВЕРЬ, 23 мая – РИА Новости. В 2023 году новые детские игровые комплексы по поручению губернатора региона Игоря Рудени установят в 22 муниципалитетах Тверской области, сообщает пресс-служба регионального правительства."От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и поселки, зависит улучшение демографической ситуации, привлекательность региона для молодежи", – процитировали в пресс-службе Руденю.Детские игровые площадки обустраивают в Торжке, Весьегонском, Западнодвинском, Вышневолоцком, Рамешковском, Селижаровском, Спировском, Нелидовском, Жарковском, Краснохолмском, Пеновском, Оленинском, Сандовском, Лесном и Молоковском округах, Калининском, Кувшиновском, Торопецком, Бологовском, Бежецком районах, ЗАТО Озерный и Солнечный.В парках, скверах и на других общественных пространствах этих 22 муниципалитетов поставят 22 игровых детских комплекса. На данный момент уже установлено 14 новых площадок, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230517/modernizatsiya-1872392885.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, торжок, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Торжок, Тверская область