https://ria.ru/20230523/klyushin-1873701934.html
В США назначили вынесение приговора по делу Клюшина на 19 июля
В США назначили вынесение приговора по делу Клюшина на 19 июля - РИА Новости, 23.05.2023
В США назначили вынесение приговора по делу Клюшина на 19 июля
Вынесение приговора россиянину Владиславу Клюшину в США назначено на 19 июля 14.30, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:39
2023-05-23T17:39
2023-05-23T17:52
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БОСТОН, 23 мая – РИА Новости. Вынесение приговора россиянину Владиславу Клюшину в США назначено на 19 июля 14.30, передает корреспондент РИА Новости."Предлагаю середин июля, как вам 19 июля?" - сказала судья Пэтти Сэрис.Защита и обвинение согласились на время проведения – 14.30.Власти США обвиняют учредителя IT-компании "М13" Владислава Клюшина в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Он был арестован в Швейцарии по американскому запросу и экстрадирован в Штаты.В феврале присяжные признали его виновным по всем четырем пунктам обвинения. В частности, речь идет о "сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам или мошенничества с использованием электронных средств или мошенничества с ценными бумагами", "мошенничестве с использованием электронных средств, пособничестве и соучастии", "несанкционированном доступе к компьютерам; пособничестве и соучастии", "мошенничестве с ценными бумагами; пособничестве и соучастии".Максимальное суммарное наказание по этим пунктам может составить 50 лет в тюрьме.Ранее адвокаты россиянина заявляли, что Окружной суд Массачусетса, располагающийся в Бостоне, никак не связан с инкриминируемыми Клюшину преступлениями, поэтому не мог быть выбран для суда над ним. Как отмечается в ходатайстве защиты, "доказательства, представленные в суде, рассматриваемые как наиболее выгодные правительству (США – ред.), не позволяют" рассматривать данное дело в этом округе согласно закону.
https://ria.ru/20230512/klyushin-1871431562.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, владислав клюшин, швейцария, в мире, россия
США, Владислав Клюшин, Швейцария, В мире, Россия
В США назначили вынесение приговора по делу Клюшина на 19 июля
Суд в США назначил вынесение приговора по делу россиянина Клюшина на 19 июля
БОСТОН, 23 мая – РИА Новости. Вынесение приговора россиянину Владиславу Клюшину в США назначено на 19 июля 14.30, передает корреспондент РИА Новости.
"Предлагаю середин июля, как вам 19 июля?" - сказала судья Пэтти Сэрис.
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Защита и обвинение согласились на время проведения – 14.30.
Власти США
обвиняют учредителя IT-компании "М13" Владислава Клюшина в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Он был арестован в Швейцарии
по американскому запросу и экстрадирован в Штаты.
В феврале присяжные признали его виновным по всем четырем пунктам обвинения. В частности, речь идет о "сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам или мошенничества с использованием электронных средств или мошенничества с ценными бумагами", "мошенничестве с использованием электронных средств, пособничестве и соучастии", "несанкционированном доступе к компьютерам; пособничестве и соучастии", "мошенничестве с ценными бумагами; пособничестве и соучастии".
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Максимальное суммарное наказание по этим пунктам может составить 50 лет в тюрьме.
Ранее адвокаты россиянина заявляли, что Окружной суд Массачусетса
, располагающийся в Бостоне
, никак не связан с инкриминируемыми Клюшину преступлениями, поэтому не мог быть выбран для суда над ним. Как отмечается в ходатайстве защиты, "доказательства, представленные в суде, рассматриваемые как наиболее выгодные правительству (США – ред.), не позволяют" рассматривать данное дело в этом округе согласно закону.
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