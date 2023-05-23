https://ria.ru/20230523/klyushin-1873701934.html

В США назначили вынесение приговора по делу Клюшина на 19 июля

В США назначили вынесение приговора по делу Клюшина на 19 июля - РИА Новости, 23.05.2023

В США назначили вынесение приговора по делу Клюшина на 19 июля

Вынесение приговора россиянину Владиславу Клюшину в США назначено на 19 июля 14.30, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:39

2023-05-23T17:39

2023-05-23T17:52

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БОСТОН, 23 мая – РИА Новости. Вынесение приговора россиянину Владиславу Клюшину в США назначено на 19 июля 14.30, передает корреспондент РИА Новости."Предлагаю середин июля, как вам 19 июля?" - сказала судья Пэтти Сэрис.Защита и обвинение согласились на время проведения – 14.30.Власти США обвиняют учредителя IT-компании "М13" Владислава Клюшина в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. Он был арестован в Швейцарии по американскому запросу и экстрадирован в Штаты.В феврале присяжные признали его виновным по всем четырем пунктам обвинения. В частности, речь идет о "сговоре с целью получения несанкционированного доступа к компьютерам или мошенничества с использованием электронных средств или мошенничества с ценными бумагами", "мошенничестве с использованием электронных средств, пособничестве и соучастии", "несанкционированном доступе к компьютерам; пособничестве и соучастии", "мошенничестве с ценными бумагами; пособничестве и соучастии".Максимальное суммарное наказание по этим пунктам может составить 50 лет в тюрьме.Ранее адвокаты россиянина заявляли, что Окружной суд Массачусетса, располагающийся в Бостоне, никак не связан с инкриминируемыми Клюшину преступлениями, поэтому не мог быть выбран для суда над ним. Как отмечается в ходатайстве защиты, "доказательства, представленные в суде, рассматриваемые как наиболее выгодные правительству (США – ред.), не позволяют" рассматривать данное дело в этом округе согласно закону.

https://ria.ru/20230512/klyushin-1871431562.html

https://ria.ru/20230516/khaker-1872238639.html

https://ria.ru/20230515/sanktsii-1871879980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, владислав клюшин, швейцария, в мире, россия