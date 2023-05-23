https://ria.ru/20230523/kitay-1873709186.html

Глава МИД Нидерландов надеется, что Китай прислушается к Зеленскому

Глава МИД Нидерландов надеется, что Китай прислушается к Зеленскому - РИА Новости, 23.05.2023

Глава МИД Нидерландов надеется, что Китай прислушается к Зеленскому

Нидерланды надеются, что Китай прислушается к опасениям Владимира Зеленского и его мирному плану по Украине, заявил находящийся в Пекине глава МИД королевства... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:06

2023-05-23T18:06

2023-05-23T18:06

в мире

китай

нидерланды

ли хуэй

си цзиньпин

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оон

украина

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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Нидерланды надеются, что Китай прислушается к опасениям Владимира Зеленского и его мирному плану по Украине, заявил находящийся в Пекине глава МИД королевства Вопке Хукстра. Министр иностранных дел Нидерландов 23-24 мая находится с визитом в Китае. Как сообщала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), одной из важных тем поездки является ситуация на Украине, Хукстра призовет КНР оказать давление на Россию по Украине. "Мы приветствуем беседу председателя Си Цзиньпина с президентом Зеленским. Мы надеемся, что взгляды и опасения Зеленского, в том числе его украинский мирный план, будут приняты близко к сердцу", - заявил Хукстра, выступая во вторник перед журналистами в Пекине, его слова приводятся на сайте МИД Нидерландов. По его словам, Нидерланды, как и Европа, будут продолжать поддерживать Украину "столько, сколько нужно, и делать для этого все, что потребуется". "России как постоянному члену Совета безопасности ООН необходимо соблюдать основные принципы Устава ООН, включая национальный суверенитет и территориальную целостность. Мы предполагаем, что спецпредставитель Китая Ли Хуэй будет продвигать эти пункты в своих контактах с Россией", - добавил глава внешнеполитического ведомства Нидерландов. Ранее информированный источник сообщил, что спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй, как ожидается, посетит Москву на этой неделе. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867749510.html

https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html

https://ria.ru/20230511/niderlandy-1870982474.html

китай

нидерланды

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в мире, китай, нидерланды, ли хуэй, си цзиньпин, владимир зеленский, оон, украина