Рейтинг@Mail.ru
В Карелии главу района и чемпиона мира по самбо заподозрили в хищении - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 23.05.2023 (обновлено: 16:52 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/khischenie-1873683656.html
В Карелии главу района и чемпиона мира по самбо заподозрили в хищении
В Карелии главу района и чемпиона мира по самбо заподозрили в хищении - РИА Новости, 23.05.2023
В Карелии главу района и чемпиона мира по самбо заподозрили в хищении
Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации Медвежьегорского района Карелии Максима Антипова по подозрению в хищении 250 тысяч рублей, сообщила... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:49
2023-05-23T16:52
происшествия
россия
медвежьегорский район
республика карелия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации Медвежьегорского района Карелии Максима Антипова по подозрению в хищении 250 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике. "Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СК РФ по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Медвежьегорского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным следствия, Антипов, зная, что между администрацией района и представителем коммерческой организации заключен договор благотворительной помощи о безвозмездной передаче в муниципальную собственность стройматериалов, "принял незаконное решение и совершил действия о присвоении данной продукции в свою собственность для личных нужд". По данным МВД по Республике Карелия, подозреваемый вывез на принадлежащий его семье участок более 40 машин (или не менее 800 тонн) щебня разной фракции. Как отмечают в СУСК, ущерб от этих действий оценивается в более чем 250 тысяч рублей, что является крупным размером. Сейчас глава администрации задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Антипов возглавил администрацию Медвежьегорского района Карелии в 2020 году. Ранее он работал заместителем министра спорта правительства Карелии. Он заслуженный мастер спорта России по самбо, мастер спорта по дзюдо, трехкратный чемпион России, чемпион мира по боевому самбо.
https://ria.ru/20230523/fake-1873671517.html
https://ria.ru/20230523/ubiystvo-1873653706.html
россия
медвежьегорский район
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, медвежьегорский район, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Медвежьегорский район, Республика Карелия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Карелии главу района и чемпиона мира по самбо заподозрили в хищении

СК: чемпион мира по самбо, возглавивший район в Карелии, стал фигурантом дела о хищении

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации Медвежьегорского района Карелии Максима Антипова по подозрению в хищении 250 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике.
"Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СК РФ по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Медвежьегорского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Илья Красильщик - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Экс-главу "Яндекс.Лавки" будут заочно судить за фейки о российской армии
Вчера, 16:22
По данным следствия, Антипов, зная, что между администрацией района и представителем коммерческой организации заключен договор благотворительной помощи о безвозмездной передаче в муниципальную собственность стройматериалов, "принял незаконное решение и совершил действия о присвоении данной продукции в свою собственность для личных нужд".
По данным МВД по Республике Карелия, подозреваемый вывез на принадлежащий его семье участок более 40 машин (или не менее 800 тонн) щебня разной фракции.
Как отмечают в СУСК, ущерб от этих действий оценивается в более чем 250 тысяч рублей, что является крупным размером. Сейчас глава администрации задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Антипов возглавил администрацию Медвежьегорского района Карелии в 2020 году. Ранее он работал заместителем министра спорта правительства Карелии. Он заслуженный мастер спорта России по самбо, мастер спорта по дзюдо, трехкратный чемпион России, чемпион мира по боевому самбо.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Ивановской области двоих мужчин осудили за убийство вдовы ювелира
Вчера, 15:47
 
ПроисшествияРоссияМедвежьегорский районРеспублика КарелияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала