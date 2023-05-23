https://ria.ru/20230523/khischenie-1873683656.html

В Карелии главу района и чемпиона мира по самбо заподозрили в хищении

В Карелии главу района и чемпиона мира по самбо заподозрили в хищении - РИА Новости, 23.05.2023

В Карелии главу района и чемпиона мира по самбо заподозрили в хищении

Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации Медвежьегорского района Карелии Максима Антипова по подозрению в хищении 250 тысяч рублей, сообщила... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:49

2023-05-23T16:49

2023-05-23T16:52

происшествия

россия

медвежьегорский район

республика карелия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении главы администрации Медвежьегорского района Карелии Максима Антипова по подозрению в хищении 250 тысяч рублей, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике. "Следователями Медвежьегорского межрайонного следственного отдела СК РФ по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Медвежьегорского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере)", - говорится в сообщении. По данным следствия, Антипов, зная, что между администрацией района и представителем коммерческой организации заключен договор благотворительной помощи о безвозмездной передаче в муниципальную собственность стройматериалов, "принял незаконное решение и совершил действия о присвоении данной продукции в свою собственность для личных нужд". По данным МВД по Республике Карелия, подозреваемый вывез на принадлежащий его семье участок более 40 машин (или не менее 800 тонн) щебня разной фракции. Как отмечают в СУСК, ущерб от этих действий оценивается в более чем 250 тысяч рублей, что является крупным размером. Сейчас глава администрации задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Антипов возглавил администрацию Медвежьегорского района Карелии в 2020 году. Ранее он работал заместителем министра спорта правительства Карелии. Он заслуженный мастер спорта России по самбо, мастер спорта по дзюдо, трехкратный чемпион России, чемпион мира по боевому самбо.

https://ria.ru/20230523/fake-1873671517.html

https://ria.ru/20230523/ubiystvo-1873653706.html

россия

медвежьегорский район

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происшествия, россия, медвежьегорский район, республика карелия, следственный комитет россии (ск рф)