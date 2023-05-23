https://ria.ru/20230523/khadzh-1873690800.html
Семьи участников СВО отправят в хадж бесплатно
Семьи участников СВО отправят в хадж бесплатно - РИА Новости, 23.05.2023
Семьи участников СВО отправят в хадж бесплатно
Семьям участников специальной военной операции в этом году предоставят возможность бесплатно совершить хадж, сообщил уполномоченный по делам хаджа при комиссии... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:12
2023-05-23T17:12
2023-05-23T17:12
религия
мекка
медина
россия
сулейман керимов
ильяс умаханов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Семьям участников специальной военной операции в этом году предоставят возможность бесплатно совершить хадж, сообщил уполномоченный по делам хаджа при комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, сенатор Ильяс Умаханов. "Семьи героев и участников СВО смогут в этом году бесплатно совершить хадж в Саудовскую Аравию. Формируется список. Путевку в Мекку и Медину оплатят благотворители, в том числе сенатор Сулейман Керимов", - рассказал Умаханов на конференции "Хадж российских мусульман от империи до федерации" в Соборной мечети Москвы. По его словам, в Мекку и Медину поедут родители, жены и дети участников СВО. "Это десятки верующих из разных регионов РФ. Сейчас идет подготовка документов", - добавил он. Умаханов отметил, что российская хадж-миссия является одним из лучших в мире организаторов паломничества мусульман. "Россиян отличает как предварительная работа, так и условия пребывания мусульман в Саудовской Аравии. Такую оценку из года в год мы получаем от министерства по делам хаджа Саудовской Аравии", - рассказал он. Российских паломников, пояснил Умаханов, отличает высокая дисциплина и организованность. "Такая оценка деятельности хадж-миссии от саудовской стороны – это результат слаженной и кропотливой работы профильных государственных органов, духовных управлений мусульман России, туроператоров и других организаций. Это касается и наших паломников во время их пребывания в Мекке и Медине. Мусульмане России во время паломничества представляют не только умму (общину), но и всю нашу в целом страну", - сказал Умаханов. Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. В этом году хадж проходит с 26 июня по 1 июля.
https://ria.ru/20230522/muftiy-1873483672.html
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мекка, медина, россия, сулейман керимов, ильяс умаханов
Религия, Мекка, Медина, Россия, Сулейман Керимов, Ильяс Умаханов
Семьи участников СВО отправят в хадж бесплатно
Сенатор Керимов: семьям участников СВО предоставят возможность бесплатно совершить хадж
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Семьям участников специальной военной операции в этом году предоставят возможность бесплатно совершить хадж, сообщил уполномоченный по делам хаджа при комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ, сенатор Ильяс Умаханов.
"Семьи героев и участников СВО смогут в этом году бесплатно совершить хадж в Саудовскую Аравию. Формируется список. Путевку в Мекку и Медину оплатят благотворители, в том числе сенатор Сулейман Керимов", - рассказал Умаханов на конференции "Хадж российских мусульман от империи до федерации" в Соборной мечети Москвы.
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По его словам, в Мекку и Медину поедут родители, жены и дети участников СВО. "Это десятки верующих из разных регионов РФ. Сейчас идет подготовка документов", - добавил он.
Умаханов отметил, что российская хадж-миссия является одним из лучших в мире организаторов паломничества мусульман. "Россиян отличает как предварительная работа, так и условия пребывания мусульман в Саудовской Аравии. Такую оценку из года в год мы получаем от министерства по делам хаджа Саудовской Аравии", - рассказал он.
Российских паломников, пояснил Умаханов, отличает высокая дисциплина и организованность. "Такая оценка деятельности хадж-миссии от саудовской стороны – это результат слаженной и кропотливой работы профильных государственных органов, духовных управлений мусульман России, туроператоров и других организаций. Это касается и наших паломников во время их пребывания в Мекке и Медине. Мусульмане России во время паломничества представляют не только умму (общину), но и всю нашу в целом страну", - сказал Умаханов.
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Хадж – обязательное для каждого мусульманина паломничество к святыням ислама в Мекке и Медине (Саудовская Аравия). Он совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря, вследствие чего этот месяц и получил название зуль-хиджа - "обладающий паломничеством". Посещение святых мест в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. В этом году хадж проходит с 26 июня по 1 июля.