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Ефимов: китайские инвестиции в Москве превысили 900 миллионов долларов - РИА Новости, 23.05.2023
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14:58 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/investitsii-1873499930.html
Ефимов: китайские инвестиции в Москве превысили 900 миллионов долларов
Ефимов: китайские инвестиции в Москве превысили 900 миллионов долларов - РИА Новости, 23.05.2023
Ефимов: китайские инвестиции в Москве превысили 900 миллионов долларов
Накопленный объем прямых инвестиций из Китая в экономику Москвы превысил 900 миллионов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:58
2023-05-23T14:58
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
китай
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Накопленный объем прямых инвестиций из Китая в экономику Москвы превысил 900 миллионов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."По состоянию на 2022 год китайские инвесторы вложили в экономику Москвы 910 миллионов долларов. Почти половина всех инвестиций пришлась на строительство и прочие операции с недвижимостью. Еще треть от общей суммы инвестиций приходится на финансовую и страховую деятельность, а более 16% – на промышленность", – пояснил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что китайский капитал в Москве сегодня представлен в таких отраслях, как строительство, энергетика, химическая промышленность, производство легковых автомобилей и автотранспортных средств, электротехнического оборудования, машин и аппаратуры, мобильных и фиксированных терминалов.Москва дает китайским предпринимателям возможность локализовать производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", где действует режим свободной таможенной зоны, а также различные налоговые преференции. Так, по данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, на территории ОЭЗ вскоре будет запущен завод по производству сим-карт компании "Исткомпис РУС", главным акционером которой является китайская Eastcompeace Technology.
https://ria.ru/20221013/investitsii-1823518853.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, китай
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Китай

Ефимов: китайские инвестиции в Москве превысили 900 миллионов долларов

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Накопленный объем прямых инвестиций из Китая в экономику Москвы превысил 900 миллионов долларов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"По состоянию на 2022 год китайские инвесторы вложили в экономику Москвы 910 миллионов долларов. Почти половина всех инвестиций пришлась на строительство и прочие операции с недвижимостью. Еще треть от общей суммы инвестиций приходится на финансовую и страховую деятельность, а более 16% – на промышленность", – пояснил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что китайский капитал в Москве сегодня представлен в таких отраслях, как строительство, энергетика, химическая промышленность, производство легковых автомобилей и автотранспортных средств, электротехнического оборудования, машин и аппаратуры, мобильных и фиксированных терминалов.
Москва дает китайским предпринимателям возможность локализовать производство в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва", где действует режим свободной таможенной зоны, а также различные налоговые преференции. Так, по данным столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, на территории ОЭЗ вскоре будет запущен завод по производству сим-карт компании "Исткомпис РУС", главным акционером которой является китайская Eastcompeace Technology.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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