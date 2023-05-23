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Ставропольские единороссы отправили партию груза для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 23.05.2023
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16:16 23.05.2023
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Ставропольские единороссы отправили партию груза для бойцов в зоне СВО
Ставропольские единороссы отправили партию груза для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 23.05.2023
Ставропольские единороссы отправили партию груза для бойцов в зоне СВО
Очередную партию гуманитарного груза, состоящую из продуктов питания, медикаментов и писем от школьников, отправили единороссы Ставрополья для бойцов СВО,... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:16
2023-05-23T16:16
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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза, состоящую из продуктов питания, медикаментов и писем от школьников, отправили единороссы Ставрополья для бойцов СВО, сообщило отделение партии "Единая Россия" в Предгорном округе края. "Очередная партия гуманитарного груза отправилась из Предгорного округа в зону СВО. В составе груза все самое необходимое - генераторы, бензопилы, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, окопные свечи, письма, которые ребята написали в поддержку наших защитников на передовой, и многое другое", - говорится в сообщении. По словам главы Предгорного муниципального округа, секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Николая Бондаренко, на призыв о сборе гуманитарной помощи для бойцов откликнулись многие жители округа, которые ежедневно привозили сотни коробок с гуманитарным грузом, большой вклад внесло и бизнес-сообщество. "Спасибо каждому за оказанную поддержку. Собрали значимый объем помощи нашим бойцам. Предгорненцы в очередной раз сплотились вокруг общей цели – приближения нашей победы", - подчеркнул Бондаренко.
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общество, единая россия
Надежные люди, Общество, Единая Россия
Ставропольские единороссы отправили партию груза для бойцов в зоне СВО

Единороссы Ставрополья отправили новую партию гуманитарного груза для бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий специализированного подразделения инженерных войск ВС РФ
Военнослужащий специализированного подразделения инженерных войск ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НАЛЬЧИК, 23 мая – РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза, состоящую из продуктов питания, медикаментов и писем от школьников, отправили единороссы Ставрополья для бойцов СВО, сообщило отделение партии "Единая Россия" в Предгорном округе края.
"Очередная партия гуманитарного груза отправилась из Предгорного округа в зону СВО. В составе груза все самое необходимое - генераторы, бензопилы, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены, окопные свечи, письма, которые ребята написали в поддержку наших защитников на передовой, и многое другое", - говорится в сообщении.
По словам главы Предгорного муниципального округа, секретаря местного отделения партии "Единая Россия" Николая Бондаренко, на призыв о сборе гуманитарной помощи для бойцов откликнулись многие жители округа, которые ежедневно привозили сотни коробок с гуманитарным грузом, большой вклад внесло и бизнес-сообщество.
"Спасибо каждому за оказанную поддержку. Собрали значимый объем помощи нашим бойцам. Предгорненцы в очередной раз сплотились вокруг общей цели – приближения нашей победы", - подчеркнул Бондаренко.
Буква Z стекле машины - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
Красный Крест в Сочи отправил около 20 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
22 мая, 10:52
 
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