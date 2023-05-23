https://ria.ru/20230523/gosnagrady-1873611264.html

Путин проводит в Кремле церемонию вручения госнаград

Путин проводит в Кремле церемонию вручения госнаград - РИА Новости, 23.05.2023

Путин проводит в Кремле церемонию вручения госнаград

Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:00

2023-05-23T14:00

2023-05-23T18:22

россия

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873710382_0:295:3117:2048_1920x0_80_0_0_66c3aa3c3a7b8e1b54b27e1cfb7c7a92.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.Высшими госнаградами отмечена деятельность россиян за выдающиеся заслуги в областях культуры, космонавтики, образования и ряда других сфер.В списке награждаемых - удостоенные Ордена за заслуги перед Отечеством разных степеней, Ордена почета, Орден святого апостола Андрея Первозванного, Орден Александра Невского, Ордена Мужества, звания Герой России, звания Мать-героиня, Ордена Пирогова, Ордена Дружбы, медалями, знаками отличия и почетными званиями."Сегодня здесь, в Кремле, мы чествуем выдающихся граждан России, чей труд, подвиг, беззаветное служение Отечеству вносят заметный, яркий вклад в развитие нашего государства", - обратился Путин к награждаемым.Он отметил, что благодаря таким людям создаётся история достижений, которыми Россия восхищается и гордится."Примером своей жизни, дорогие друзья, вы доказали и доказываете каждый день, какой мощной движущей силой обладает искренняя любовь к Отечеству, стремление работать ради общего блага, добиваться выдающихся успехов в самых разных сферах деятельности", - добавил президент.Ордена святого апостола Андрея Первозванного были удостоены председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин и государственный советник Республики Татарстан, председатель Попечительского совета некоммерческой организации "Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан" Минтимер Шаймиев."От чёткой, слаженной работы различных ветвей и уровней власти напрямую зависит качество жизни наших граждан. Я хочу поблагодарить всех коллег, кто с полной самоотдачей трудится на этом важнейшем для страны поприще – на государственной службе", - обратился к ним Путин.Орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получили глава международного комитета Госдумы, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и инструктор-космонавт-испытатель – заместитель командира отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" Олег Новицкий. Звание Героя РФ и почетное звание "Летчик-космонавт РФ" присвоено космонавту-испытателю отряда космонавтов ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина" Петру Дуброву. Доброволец, заместитель командира 2 отряда "БАРС" Александр Колесов также получил звание Героя."Особые слова благодарности – тем, кто сейчас, порой в крайне напряжённом графике, обеспечивает работу стратегически важных отраслей, в том числе оборонных и высокотехнологичных предприятий. На острие разработки и внедрения высоких технологий – аэрокосмическая сфера, а профессионализм российских космонавтов неизменно вызывает уважение и гордость", - сказал президент в ходе вручения наград.Звания "Мать-героиня" удостоены Медни Кадырова (Чеченская Республика) и Людмила Бадмаева (Республика Бурятия).Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоены художественный руководитель ГБУК "Московский джазовый оркестр под управлением И.Бутмана" Игорь Бутман и глава Международной федерации самбо, член попечительского совета Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская федерация самбо" Василий Шестаков.Директор Центрального Музея Великой Отечественной Войны Александр Школьник и гендиректор АО "Тулаточмаш" Владимир Филиппов удостоены Ордена Александра Невского.Орден мужества из рук президента получили генерал-майор внутренней службы (МЧС России) Арсен Григорян и заместитель командира группы 33 отдельного отряда специального назначения Центрального округа войск национальной гвардии РФ, капитан Дмитрий Распутиков.Ордена Пирогова был удостоен заведующий детским отделением Республиканского травматологического центра Министерства здравоохранения ДНР Евгений Жилицын.Орден Почета получил глава Буддийской традиционной сангхи России, Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев. Эта же высокая награда была вручена сенатору от ЛНР Ольге Бас и токарю "Объединенной двигателестроительной корпорации" Николаю Савельеву.Орден дружбы глава государства вручил руководителю департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными Силами, МЧС, правоохранительными учреждениями и ветеранскими организациями Алексею Гуревичу, худруку образовательного фонда "Талант и успех" Хансу-Йоахиму Фраю, председателю Регионального духовного управления мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа, муфтию Хайдару Хафизову и трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства "Октябрьское" Алексею Савельеву.Медалью "За отвагу" был награжден боец батальона "Спарта" (Запорожская область) Александр Евстифеев. Медаль "За спасение погибавших" вручили главе военно-гражданской администрации Великоалександровского района Херсонской области Сергею Поволоцкому.Знак отличия "За безупречную службу" получил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.Почетное звание "Народный учитель РФ" было присвоено директору Лебяжинской средней школы Камышинского муниципального района Волгоградской области Нине Будариной. Также Путин наградил педагогов из Адыгеи, Пермского края и Тверской области, которые получили почетное звание "Заслуженный учитель РФ". Знаки отличия "За наставничество" были вручены педагогам из Кировской, Нижегородской и Омской областей. Звание заслуженного работника физической культуры получил школьный тренер из Татарстана Сагит Ибрагимов. Все награжденные были учителями и наставниками героев России."Наставничество – высокая, непростая миссия, тем более если речь идёт о подрастающем поколении. Здесь огромную роль играет школа, учителя. Они передают не только знания, но и ценности, морально-нравственные ориентиры, которые на долгие годы вперёд определяют дела и поступки человека", - сказал глава государства.Звания "Заслуженный работник сельского хозяйства" была удостоена сотрудница агрофирмы "Рубеж", оператор машинного доения Лира Мирзабекова.Путин вручает государственные награды несколько раз в год. Традиционно подобные мероприятия проходят в Екатерининском зале Кремля.

https://ria.ru/20230519/shoygu-1872864487.html

https://ria.ru/20230512/druzhba-1871388104.html

https://ria.ru/20230509/nagrady-1870576522.html

https://ria.ru/20230523/vstrecha-1873585570.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, политика