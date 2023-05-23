https://ria.ru/20230523/gladkov-1873646460.html
Гладков опроверг информацию о новых украинских ДРГ в Белгородской области
Гладков опроверг информацию о новых украинских ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
Гладков опроверг информацию о новых украинских ДРГ в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале опроверг информацию о новых украинских ДРГ в регионе. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:31
2023-05-23T15:31
2023-05-23T16:11
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
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РЯЗАНЬ, 23 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале опроверг информацию о новых украинских ДРГ в регионе.Ранее во вторник некоторые СМИ распространили данные о проникновении новой диверсионной группы в село Богун-Городок в Белгородской области. Позднее сообщалось, что российские пограничники отбросили ДРГ назад. "Был обстрел со стороны ВСУ. Никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет. Некоторые телеграм-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию", — заявил глава региона.Накануне с самого утра украинские боевики открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Белгородской области — Грайворонскому, Шебекинскому, Валуйскому городским округам, Белгородскому району. В Грайворонском округе пострадали 12 человек, три десятка домов получили повреждения.Сегодня Минобороны сообщило о разгроме вторгшихся украинских националистических формирований, уничтожено более 70 террористов.
https://ria.ru/20230523/belgorod-1873628866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков опроверг информацию о новых украинских ДРГ в Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков опроверг данные о проникновении ДРГ в село Богун-Городок