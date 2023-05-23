https://ria.ru/20230523/gladkov-1873646460.html

Гладков опроверг информацию о новых украинских ДРГ в Белгородской области

Гладков опроверг информацию о новых украинских ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023

Гладков опроверг информацию о новых украинских ДРГ в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале опроверг информацию о новых украинских ДРГ в регионе. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:31

2023-05-23T15:31

2023-05-23T16:11

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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РЯЗАНЬ, 23 мая — РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале опроверг информацию о новых украинских ДРГ в регионе.Ранее во вторник некоторые СМИ распространили данные о проникновении новой диверсионной группы в село Богун-Городок в Белгородской области. Позднее сообщалось, что российские пограничники отбросили ДРГ назад. "Был обстрел со стороны ВСУ. Никто из мирных жителей не пострадал, повреждений нет. Некоторые телеграм-каналы начинают интерпретировать эту информацию как заход ДРГ. Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию", — заявил глава региона.Накануне с самого утра украинские боевики открыли массированный минометный и артиллерийский огонь по Белгородской области — Грайворонскому, Шебекинскому, Валуйскому городским округам, Белгородскому району. В Грайворонском округе пострадали 12 человек, три десятка домов получили повреждения.Сегодня Минобороны сообщило о разгроме вторгшихся украинских националистических формирований, уничтожено более 70 террористов.

https://ria.ru/20230523/belgorod-1873628866.html

белгородская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, белгородская область, вячеслав гладков