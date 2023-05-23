https://ria.ru/20230523/gimnastrada-1873670155.html

Финал международной Гимнастрады пройдет в Москве 14-19 июня

Финал международной Гимнастрады пройдет в Москве 14-19 июня - РИА Новости, 23.05.2023

Финал международной Гимнастрады пройдет в Москве 14-19 июня

Финал Международного соревновательного марафона в формате Гимнастрады состоится 14-19 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:19

2023-05-23T16:19

2023-05-23T16:19

пресс-релизы

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МОСКВА, 23 мая - Пресс-служба Федерации художественной гимнастики. Финал Международного соревновательного марафона в формате Гимнастрады состоится 14-19 июня в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.Мероприятие проводится в рамках реализации федеральных проектов "Спорт – норма жизни" и "Успех каждого ребенка". Гимнастрада – международный масштабный проект для всех, кто любит движение и музыку, кто готов показать миру свои успехи в спорте, творчестве, познать новое и учиться профессии.Международный соревновательный марафон в формате Гимнастрады "Здоровые дети — здоровая Россия" был запущен Международной академией спорта Ирины Винер в 2020 году. Мероприятие включено в официальный календарь министерства спорта Российской Федерации на 2023 год и проходит при поддержке Минспорта РФ, Минпросвещения РФ, Всероссийской федерации художественной гимнастики.Приобщиться к проекту может каждый. Участие в Гимнастраде принимают коллективы от десяти человек, а возраст и уровень подготовки не имеют значения. Главное – объединиться в команду и подготовить коллективное показательное выступление в одной из трех номинаций: "Общая гимнастика", "Гимнастические виды спорта", "Танцевальный марафон". Ежегодно отборочный этап Гимнастрады принимает заявки от более чем 10 тысяч участников из более чем 50 регионов России. В финальном этапе выступают около двух тысяч участников, что делает событие знаковым для массового спорта, доступного каждому.До 25 мая 2023 года проходят региональные отборочные очные или заочный этап Гимнастрады на официальном сайте Международной Академии спорта Ирины Винер academyviner.ru. Прошедших в финальный этап конкурсантов ждут соревновательные и тренировочные мероприятия во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой, а также большая Программа сопровождения, которая посвящена учрежденному в России Году педагога и наставника и приурочена к 100-летию со дня образования Минспорта.Уже сейчас в рамках Гимнастрады проводятся всероссийские конкурсы, среди которых творческие конкурсы для детей от 6 до 11 лет – "Конкурс чтецов" и для молодежи от 13 до 17 лет "Конкурс ораторов" (организатор - Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина), Конкурс видео-визиток на тему "Моя будущая карьера в спорте от спортсмена в управленцы" от Президентской Академии МСиТИ, Конкурс для учителей физической культуры "Физкультура-образ жизни" от Издательства "Просвещение". Победители будут награждены призами, и их имена будут звучать вместе с победителями и призерами Гимнастрады.В рамках финального очного этапа во Дворце гимнастики Ирины Винер готовится большая образовательная и просветительская программы для участников, где факультеты "Государственного университета просвещения", специалисты "Движение первых", мастера спорта высших достижений представят мастер-классы, преподаватели высшей школы РАНХиГС проведут занятия Проектной школы "Технологии успеха в спорте". Практика соревновательной деятельности вместе с изучением всего нового, что происходит в спорте, в деятельности, связанной со спортом, создаст новые возможности для спортсменов и физкультурников, которые примут участие в Гимнастраде.18 июня в Москве пройдет церемония награждения победителей и призеров и Гала-концерт. Это феерическое действо представит программы участников, объединенные общим замыслом, покажет безграничные возможности физической культуры, спорта, культуры движения. В красках света, музыки, движения коллективы представят свое спортивное мастерство. Прямая интернет-трансляция программ Гимнастрады, церемонии награждения и гала-концерта пройдет на сайте Академии Ирины Винер.Гимнастраду поддерживают многие титулованные спортсмены, в их числе и сборная России по художественной гимнастике: олимпийские чемпионки, чемпионки мира и Европы. Звездные художницы принимают участие в составе судейской бригады, мастер-классе и в гала-концерте Гимнастрады.Гимнастрада уже стала событием, которое объединило всю Россию. В 2023 соревновательный марафон снова выявит лучшие коллективы страны, объединив тех, кто неравнодушен к спорту, кто хочет учиться, быть лидером.Спорт рождает и воспитывает лидеров, учит труду, патриотизму и неравнодушию, дает здоровье и формирует здоровые привычки, развивает эстетически, интеллектуально. ㅤРЕКЛАМАООО "ВФХГ"; ИНН 7704010223erid: 4CQwVszH9pSaq4ygJNU

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы