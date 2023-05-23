https://ria.ru/20230523/gibel-1873534957.html

Во время эвакуации в Белгородской области погибла пожилая женщина

Во время эвакуации в Белгородской области погибла пожилая женщина - РИА Новости, 23.05.2023

Во время эвакуации в Белгородской области погибла пожилая женщина

Пожилая женщина скончалась во время эвакуации в Белгородской области, причины произошедшего устанавливаются, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T07:57

2023-05-23T07:57

2023-05-23T07:57

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 23 мая - РИА Новости. Пожилая женщина скончалась во время эвакуации в Белгородской области, причины произошедшего устанавливаются, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Ранее он рассказал, что большая часть населения приграничных сел и районного центра Грайворонского округа, куда вошла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), покинула территорию. Власти проводили подомовой обход и помогали жителям, которые не могли покинуть дома самостоятельно. "К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий (жители сейчас находятся в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района) скончалась женщина 1941 года рождения. Беда, жалко людей. Причины сейчас устанавливаются", - написал Гладков в телеграм-канале. Он уточнил, что все произошло, когда женщина ехала в автобусе вместе с сыном и невесткой. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с понедельника введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Восемь мирных жителей пострадали в результате атаки украинской ДРГ. Еще двое раненых мирных жителей Белгородской области есть в тех населенных пунктах, в которые зашла ДРГ, пока до них силовики не смогли дойти. Погибших среди мирного населения нет.

https://ria.ru/20230523/belgorod-1873533524.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков