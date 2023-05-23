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Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу до 30 августа - РИА Новости, 23.05.2023
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18:02 23.05.2023 (обновлено: 18:03 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873708027.html
Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу до 30 августа
Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу до 30 августа - РИА Новости, 23.05.2023
Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу до 30 августа
Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 30 августа срок ареста корреспонденту московского бюро американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвану... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:02
2023-05-23T18:03
россия
эван гершкович
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
сша
происшествия
политика
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 30 августа срок ареста корреспонденту московского бюро американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 августа", - сказали в суде.Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к Гершковичу "в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам", добавив, что ни один враждебный выпад не останется без жесткой реакции.ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873592364.html
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россия, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, сша, происшествия, политика, в мире, екатеринбург
Россия, Эван Гершкович, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва, США, Происшествия, Политика, В мире, Екатеринбург
Суд продлил арест журналисту WSJ Гершковичу до 30 августа

Суд в Москве продлил арест обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу до 30 августа

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы во вторник продлил до 30 августа срок ареста корреспонденту московского бюро американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 30 августа", - сказали в суде.
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Ранее в МИД РФ заявили, что Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к Гершковичу "в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам", добавив, что ни один враждебный выпад не останется без жесткой реакции.
ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США.
По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
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Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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РоссияЭван ГершковичФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваСШАПроисшествияПолитикаВ миреЕкатеринбург
 
 
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