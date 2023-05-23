https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873592364.html

В Кремле ответили на вопрос об отказе в консульском доступе к Гершковичу

В Кремле ответили на вопрос об отказе в консульском доступе к Гершковичу - РИА Новости, 23.05.2023

В Кремле ответили на вопрос об отказе в консульском доступе к Гершковичу

В Кремле на занимаются вопросами консульского доступа к задержанному по подозрению в шпионаже корреспонденту московского бюро WSJ Эвану Гершковичу, заявил... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:52

2023-05-23T12:52

2023-05-23T12:52

эван гершкович

россия

дмитрий песков

сша

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

политика

екатеринбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871103979_0:123:3071:1850_1920x0_80_0_0_2ccbd61b6d3e598ba1f2cd2df5d27d3e.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Кремле на занимаются вопросами консульского доступа к задержанному по подозрению в шпионаже корреспонденту московского бюро WSJ Эвану Гершковичу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, этим вопросом мы не занимаемся", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известна ли в Кремле причина отказа в консульском доступе к Гершковичу. Ранее в российском МИД заявили, что Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к Гершковичу, и добавили, что Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.

https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873022608.html

россия

сша

москва

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

эван гершкович, россия, дмитрий песков, сша, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика, екатеринбург