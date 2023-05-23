https://ria.ru/20230523/gershkovich-1873592364.html
В Кремле ответили на вопрос об отказе в консульском доступе к Гершковичу
В Кремле ответили на вопрос об отказе в консульском доступе к Гершковичу - РИА Новости, 23.05.2023
В Кремле ответили на вопрос об отказе в консульском доступе к Гершковичу
В Кремле на занимаются вопросами консульского доступа к задержанному по подозрению в шпионаже корреспонденту московского бюро WSJ Эвану Гершковичу, заявил... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:52
2023-05-23T12:52
2023-05-23T12:52
эван гершкович
россия
дмитрий песков
сша
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
екатеринбург
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Кремле на занимаются вопросами консульского доступа к задержанному по подозрению в шпионаже корреспонденту московского бюро WSJ Эвану Гершковичу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, этим вопросом мы не занимаемся", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, известна ли в Кремле причина отказа в консульском доступе к Гершковичу. Ранее в российском МИД заявили, что Москва в очередной раз отклонила запрос США на консульский доступ к Гершковичу, и добавили, что Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. ФСБ России 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус иностранного корреспондента, журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой.
https://ria.ru/20230519/sanktsii-1873022608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эван гершкович, россия, дмитрий песков, сша, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика, екатеринбург
Эван Гершкович, Россия, Дмитрий Песков, США, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика, Екатеринбург
В Кремле ответили на вопрос об отказе в консульском доступе к Гершковичу
Песков: в Кремле на занимаются вопросами консульского доступа к журналисту WSJ Гершковичу