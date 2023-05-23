https://ria.ru/20230523/gazprom-1873656864.html

Акции "Газпрома" упали на четыре процента

Акции "Газпрома" упали на четыре процента - РИА Новости, 23.05.2023

Акции "Газпрома" упали на четыре процента

Котировки акций "Газпрома" на Мосбирже упали на четыре процента после объявления о решении правления не выплачивать акционерам дивиденды за 2022 год, следует из РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:54

2023-05-23T15:54

2023-05-23T16:11

экономика

газпром

московская биржа

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Котировки акций "Газпрома" на Мосбирже упали на четыре процента после объявления о решении правления не выплачивать акционерам дивиденды за 2022 год, следует из данных торговой площадки. К 15:44 мск акции нефтяной компании дешевели на 3,4 процента, до 166,6 рубля, а минутами ранее они максимально падали на 4,3 процента — до 165,1 рубля. До новостей по дивидендам акции торговались по 172 рубля, то есть примерно на три процента выше текущих цен. Ранее во вторник совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, московская биржа