https://ria.ru/20230523/gazprom-1873656864.html
Акции "Газпрома" упали на четыре процента
Акции "Газпрома" упали на четыре процента - РИА Новости, 23.05.2023
Акции "Газпрома" упали на четыре процента
Котировки акций "Газпрома" на Мосбирже упали на четыре процента после объявления о решении правления не выплачивать акционерам дивиденды за 2022 год, следует из РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:54
2023-05-23T15:54
2023-05-23T16:11
экономика
газпром
московская биржа
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Котировки акций "Газпрома" на Мосбирже упали на четыре процента после объявления о решении правления не выплачивать акционерам дивиденды за 2022 год, следует из данных торговой площадки. К 15:44 мск акции нефтяной компании дешевели на 3,4 процента, до 166,6 рубля, а минутами ранее они максимально падали на 4,3 процента — до 165,1 рубля. До новостей по дивидендам акции торговались по 172 рубля, то есть примерно на три процента выше текущих цен. Ранее во вторник совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, московская биржа
Экономика, Газпром, Московская биржа
Акции "Газпрома" упали на четыре процента
Акции "Газпрома" упали на четыре процента после рекомендации не платить дивиденды
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости.
Котировки акций "Газпрома" на Мосбирже упали на четыре процента после объявления о решении правления не выплачивать акционерам дивиденды за 2022 год, следует из данных
торговой площадки.
К 15:44 мск акции нефтяной компании дешевели на 3,4 процента, до 166,6 рубля, а минутами ранее они максимально падали на 4,3 процента — до 165,1 рубля.
До новостей по дивидендам акции торговались по 172 рубля, то есть примерно на три процента выше текущих цен.
Ранее во вторник совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.