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Акции "Газпрома" упали на четыре процента - РИА Новости, 23.05.2023
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15:54 23.05.2023 (обновлено: 16:11 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/gazprom-1873656864.html
Акции "Газпрома" упали на четыре процента
Акции "Газпрома" упали на четыре процента - РИА Новости, 23.05.2023
Акции "Газпрома" упали на четыре процента
Котировки акций "Газпрома" на Мосбирже упали на четыре процента после объявления о решении правления не выплачивать акционерам дивиденды за 2022 год, следует из РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:54
2023-05-23T16:11
экономика
газпром
московская биржа
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Котировки акций "Газпрома" на Мосбирже упали на четыре процента после объявления о решении правления не выплачивать акционерам дивиденды за 2022 год, следует из данных торговой площадки. К 15:44 мск акции нефтяной компании дешевели на 3,4 процента, до 166,6 рубля, а минутами ранее они максимально падали на 4,3 процента — до 165,1 рубля. До новостей по дивидендам акции торговались по 172 рубля, то есть примерно на три процента выше текущих цен. Ранее во вторник совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.
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экономика, газпром, московская биржа
Экономика, Газпром, Московская биржа
Акции "Газпрома" упали на четыре процента

Акции "Газпрома" упали на четыре процента после рекомендации не платить дивиденды

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд компании "Газпром". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Котировки акций "Газпрома" на Мосбирже упали на четыре процента после объявления о решении правления не выплачивать акционерам дивиденды за 2022 год, следует из данных торговой площадки.
К 15:44 мск акции нефтяной компании дешевели на 3,4 процента, до 166,6 рубля, а минутами ранее они максимально падали на 4,3 процента — до 165,1 рубля.
До новостей по дивидендам акции торговались по 172 рубля, то есть примерно на три процента выше текущих цен.
Ранее во вторник совет директоров "Газпрома" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.
 
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