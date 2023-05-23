https://ria.ru/20230523/gagauziya-1873749812.html

Депутаты Гагаузии планируют в мае обсудить статус автономии

Депутаты Гагаузии планируют в мае обсудить статус автономии - РИА Новости, 23.05.2023

Депутаты Гагаузии планируют в мае обсудить статус автономии

Народное собрание (местный парламент) Гагаузской автономии созывает 27 мая съезд депутатов всех уровней для обсуждения вопроса о правовом статусе региона,... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T22:28

2023-05-23T22:28

2023-05-23T22:28

в мире

гагаузия

молдавия

комрат

евгения гуцул

таможенный союз

дмитрий константинов

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КИШИНЕВ, 23 мая – РИА Новости. Народное собрание (местный парламент) Гагаузской автономии созывает 27 мая съезд депутатов всех уровней для обсуждения вопроса о правовом статусе региона, сообщил в интервью во вторник журналистам его председатель Дмитрий Константинов. "На съезде будет обсуждаться только один вопрос – о ситуации с законом "Об особом правовом статусе автономии", который не соблюдается центральными властями. Мы наблюдаем, что полномочия Гагаузии планомерно урезаются, и не можем дальше просто смотреть на такое положение дел", - сказал Константинов в эфире гагаузского общественного телеканала GRT. Председатель Народного собрания подчеркнул, что форум депутатов, намеченный на 27 мая, пройдет накануне саммита Европейского политического сообщества. В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы автономии, победу одержала представитель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Евгения Гуцул. Спустя два дня в гагаузский избирком пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного центра Молдавии, которые начали изымать документы. В ЦИК прибыли депутаты парламента Гагаузии, гражданские активисты и жители Комрата, административного центра региона. Они организовали митинг в поддержку избиркома, а затем направились к зданию Апелляционной палаты, где начался пикет. Местные депутаты созвали экстренное заседание Народного собрания, на котором признали законность избрания Гуцул главой региона. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

гагаузия

молдавия

комрат

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в мире, гагаузия, молдавия, комрат, евгения гуцул, таможенный союз, дмитрий константинов