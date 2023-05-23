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МИД Финляндии заявил о прекращении соглашения о визитах по военной оценке - РИА Новости, 23.05.2023
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20:55 23.05.2023 (обновлено: 21:07 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/finland-1873739367.html
МИД Финляндии заявил о прекращении соглашения о визитах по военной оценке
МИД Финляндии заявил о прекращении соглашения о визитах по военной оценке - РИА Новости, 23.05.2023
МИД Финляндии заявил о прекращении соглашения о визитах по военной оценке
Финляндия во вторник получила информацию от России о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке, сообщает финское... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:55
2023-05-23T21:07
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая — РИА Новости. Финляндия во вторник получила информацию от России о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке, сообщает финское внешнеполитическое ведомство."Сегодня Финляндия получила от России информацию о том, что с 1 июня прекращается действие двустороннего соглашения между Россией и Финляндией о дополнительных визитах по военной оценке", - говорится в сообщении.Соглашение предусматривало один ежегодный российский оценочный визит в Финляндию и один ответный финский оценочный визит в Россию, уточняет финское ведомство.Двустороннее соглашение, заключенное в 2000 году, дополняет Венский документ, согласованный в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Соглашение о дополнительных визитах по военной оценке в последний раз применялось перед пандемией коронавируса. В 2017 и 2019-21 годах российские инспекции проводились на аэродроме в финской Карелии, а в 2016 и 2018 годах - на аэродроме в Лапландии. Аналогичным образом, Финляндия провела инспекции на аэродроме "Остров" в 2016 году, "Бесовец" в 2017 году, "Спутник" в 2018 году и "Луга" в 2019 году. В 2020 и 2021 годах визиты в Россию не проводились из-за ограничений по коронавирусу, а в 2022 году - ни в одной из стран из-за российской специальной венной операции на Украине, уточняет финское министерство.
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в мире, финляндия, россия, лапландия, обсе
В мире, Финляндия, Россия, Лапландия, ОБСЕ
МИД Финляндии заявил о прекращении соглашения о визитах по военной оценке

МИД Финляндии заявил о прекращении действия соглашения о визитах по военной оценке с июня

© Public domain/MahlumЗдание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки
Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки
© Public domain/Mahlum
Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая — РИА Новости. Финляндия во вторник получила информацию от России о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке, сообщает финское внешнеполитическое ведомство.
"Сегодня Финляндия получила от России информацию о том, что с 1 июня прекращается действие двустороннего соглашения между Россией и Финляндией о дополнительных визитах по военной оценке", - говорится в сообщении.
Соглашение предусматривало один ежегодный российский оценочный визит в Финляндию и один ответный финский оценочный визит в Россию, уточняет финское ведомство.
Двустороннее соглашение, заключенное в 2000 году, дополняет Венский документ, согласованный в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Соглашение о дополнительных визитах по военной оценке в последний раз применялось перед пандемией коронавируса. В 2017 и 2019-21 годах российские инспекции проводились на аэродроме в финской Карелии, а в 2016 и 2018 годах - на аэродроме в Лапландии. Аналогичным образом, Финляндия провела инспекции на аэродроме "Остров" в 2016 году, "Бесовец" в 2017 году, "Спутник" в 2018 году и "Луга" в 2019 году. В 2020 и 2021 годах визиты в Россию не проводились из-за ограничений по коронавирусу, а в 2022 году - ни в одной из стран из-за российской специальной венной операции на Украине, уточняет финское министерство.
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