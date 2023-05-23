https://ria.ru/20230523/finland-1873739367.html

МИД Финляндии заявил о прекращении соглашения о визитах по военной оценке

МИД Финляндии заявил о прекращении соглашения о визитах по военной оценке - РИА Новости, 23.05.2023

МИД Финляндии заявил о прекращении соглашения о визитах по военной оценке

Финляндия во вторник получила информацию от России о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке, сообщает финское... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T20:55

2023-05-23T20:55

2023-05-23T21:07

в мире

финляндия

россия

лапландия

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828870039_8:0:1491:834_1920x0_80_0_0_e4af00d9559c679e19089af90962101f.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая — РИА Новости. Финляндия во вторник получила информацию от России о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке, сообщает финское внешнеполитическое ведомство."Сегодня Финляндия получила от России информацию о том, что с 1 июня прекращается действие двустороннего соглашения между Россией и Финляндией о дополнительных визитах по военной оценке", - говорится в сообщении.Соглашение предусматривало один ежегодный российский оценочный визит в Финляндию и один ответный финский оценочный визит в Россию, уточняет финское ведомство.Двустороннее соглашение, заключенное в 2000 году, дополняет Венский документ, согласованный в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Соглашение о дополнительных визитах по военной оценке в последний раз применялось перед пандемией коронавируса. В 2017 и 2019-21 годах российские инспекции проводились на аэродроме в финской Карелии, а в 2016 и 2018 годах - на аэродроме в Лапландии. Аналогичным образом, Финляндия провела инспекции на аэродроме "Остров" в 2016 году, "Бесовец" в 2017 году, "Спутник" в 2018 году и "Луга" в 2019 году. В 2020 и 2021 годах визиты в Россию не проводились из-за ограничений по коронавирусу, а в 2022 году - ни в одной из стран из-за российской специальной венной операции на Украине, уточняет финское министерство.

https://ria.ru/20230523/gaz-1873598454.html

финляндия

россия

лапландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, россия, лапландия, обсе