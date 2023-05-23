https://ria.ru/20230523/finland-1873739367.html
МИД Финляндии заявил о прекращении соглашения о визитах по военной оценке
МИД Финляндии заявил о прекращении соглашения о визитах по военной оценке - РИА Новости, 23.05.2023
МИД Финляндии заявил о прекращении соглашения о визитах по военной оценке
Финляндия во вторник получила информацию от России о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке, сообщает финское... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T20:55
2023-05-23T20:55
2023-05-23T21:07
в мире
финляндия
россия
лапландия
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828870039_8:0:1491:834_1920x0_80_0_0_e4af00d9559c679e19089af90962101f.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 23 мая — РИА Новости. Финляндия во вторник получила информацию от России о прекращении двустороннего соглашения о дополнительных визитах по военной оценке, сообщает финское внешнеполитическое ведомство."Сегодня Финляндия получила от России информацию о том, что с 1 июня прекращается действие двустороннего соглашения между Россией и Финляндией о дополнительных визитах по военной оценке", - говорится в сообщении.Соглашение предусматривало один ежегодный российский оценочный визит в Финляндию и один ответный финский оценочный визит в Россию, уточняет финское ведомство.Двустороннее соглашение, заключенное в 2000 году, дополняет Венский документ, согласованный в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).Соглашение о дополнительных визитах по военной оценке в последний раз применялось перед пандемией коронавируса. В 2017 и 2019-21 годах российские инспекции проводились на аэродроме в финской Карелии, а в 2016 и 2018 годах - на аэродроме в Лапландии. Аналогичным образом, Финляндия провела инспекции на аэродроме "Остров" в 2016 году, "Бесовец" в 2017 году, "Спутник" в 2018 году и "Луга" в 2019 году. В 2020 и 2021 годах визиты в Россию не проводились из-за ограничений по коронавирусу, а в 2022 году - ни в одной из стран из-за российской специальной венной операции на Украине, уточняет финское министерство.
https://ria.ru/20230523/gaz-1873598454.html
финляндия
россия
лапландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828870039_194:0:1306:834_1920x0_80_0_0_752273e6475daa02b605860028de1881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, лапландия, обсе
В мире, Финляндия, Россия, Лапландия, ОБСЕ
МИД Финляндии заявил о прекращении соглашения о визитах по военной оценке
МИД Финляндии заявил о прекращении действия соглашения о визитах по военной оценке с июня