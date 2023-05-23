https://ria.ru/20230523/filmy-1873528964.html
Бурятия выделит передвижной клуб для показа фильмов на Донбассе
Бурятия выделит передвижной клуб для показа фильмов на Донбассе - РИА Новости, 23.05.2023
Бурятия выделит передвижной клуб для показа фильмов на Донбассе
Бурятия выделяет передвижной мобильный клуб для показа документальных фильмов фестиваля "Кино на службе Отечеству" на Донбассе, сообщил во вторник глава... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T05:41
2023-05-23T05:41
2023-05-23T05:41
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УЛАН-УДЭ, 23 мая – РИА Новости. Бурятия выделяет передвижной мобильный клуб для показа документальных фильмов фестиваля "Кино на службе Отечеству" на Донбассе, сообщил во вторник глава республики Алексей Цыденов. Глава региона отметил, что Всероссийский фестиваль документальных фильмов "Кино на службе Отечеству" стартовал в Бурятии. Фестиваль учрежден при поддержке президента РФ Владимира Путина, добавил Цыденов. Инициаторы фестиваля передадут Бурятии 20 фильмов для широкого проката. Цыденов отметил, что представлять свои фильмы в республику лично приехали режиссер Олеся Шигина и музыкант Алексей Поддубный (Джанго), которые на протяжении 9 лет работают на Донбассе, в том числе, "прямо на линиях соприкосновения". Глава республики добавил, что "за эти годы накопилось большое количество документальных материалов" "Мы, в свою очередь, выделяем передвижной мобильный клуб, чтобы привезти эти фильмы на Донбасс, даже за ленточкой ребята уже ждут фестиваль. Обязательно повезем", - написал Цыденов в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873528066.html
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донбасс, россия, алексей цыденов, владимир путин, общество
Надежные люди, Донбасс, Россия, Алексей Цыденов, Владимир Путин, Общество
Бурятия выделит передвижной клуб для показа фильмов на Донбассе
Глава Бурятии Цыденов: регион выделит мобильный клуб для показа фильмов об СВО на Донбассе
УЛАН-УДЭ, 23 мая – РИА Новости. Бурятия выделяет передвижной мобильный клуб для показа документальных фильмов фестиваля "Кино на службе Отечеству" на Донбассе, сообщил во вторник глава республики Алексей Цыденов.
Глава региона отметил, что Всероссийский фестиваль документальных фильмов "Кино на службе Отечеству" стартовал в Бурятии. Фестиваль учрежден при поддержке президента РФ Владимира Путина
, добавил Цыденов. Инициаторы фестиваля передадут Бурятии 20 фильмов для широкого проката.
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Цыденов отметил, что представлять свои фильмы в республику лично приехали режиссер Олеся Шигина и музыкант Алексей Поддубный (Джанго), которые на протяжении 9 лет работают на Донбассе, в том числе, "прямо на линиях соприкосновения". Глава республики добавил, что "за эти годы накопилось большое количество документальных материалов"
"Мы, в свою очередь, выделяем передвижной мобильный клуб, чтобы привезти эти фильмы на Донбасс, даже за ленточкой ребята уже ждут фестиваль. Обязательно повезем", - написал Цыденов в своем телеграм-канале.
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