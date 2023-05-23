https://ria.ru/20230523/filmy-1873528964.html

Бурятия выделит передвижной клуб для показа фильмов на Донбассе

Бурятия выделит передвижной клуб для показа фильмов на Донбассе - РИА Новости, 23.05.2023

Бурятия выделит передвижной клуб для показа фильмов на Донбассе

Бурятия выделяет передвижной мобильный клуб для показа документальных фильмов фестиваля "Кино на службе Отечеству" на Донбассе, сообщил во вторник глава... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T05:41

2023-05-23T05:41

2023-05-23T05:41

надежные люди

донбасс

россия

алексей цыденов

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816032131_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_10c66c453e7a2789c11840ad9ad6e751.jpg

УЛАН-УДЭ, 23 мая – РИА Новости. Бурятия выделяет передвижной мобильный клуб для показа документальных фильмов фестиваля "Кино на службе Отечеству" на Донбассе, сообщил во вторник глава республики Алексей Цыденов. Глава региона отметил, что Всероссийский фестиваль документальных фильмов "Кино на службе Отечеству" стартовал в Бурятии. Фестиваль учрежден при поддержке президента РФ Владимира Путина, добавил Цыденов. Инициаторы фестиваля передадут Бурятии 20 фильмов для широкого проката. Цыденов отметил, что представлять свои фильмы в республику лично приехали режиссер Олеся Шигина и музыкант Алексей Поддубный (Джанго), которые на протяжении 9 лет работают на Донбассе, в том числе, "прямо на линиях соприкосновения". Глава республики добавил, что "за эти годы накопилось большое количество документальных материалов" "Мы, в свою очередь, выделяем передвижной мобильный клуб, чтобы привезти эти фильмы на Донбасс, даже за ленточкой ребята уже ждут фестиваль. Обязательно повезем", - написал Цыденов в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230523/spetsoperatsiya-1873528066.html

https://ria.ru/20230518/seti-1872662115.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, россия, алексей цыденов, владимир путин, общество