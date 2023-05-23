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Чернышенко предложил Китаю совместно развивать движение "фиджитал"

Чернышенко предложил Китаю совместно развивать движение "фиджитал" - РИА Новости, 23.05.2023

Чернышенко предложил Китаю совместно развивать движение "фиджитал"

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил Китаю совместно развивать движение "фиджитал" и отметил важность дальнейшего наращивания торгово-экономического... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:36

2023-05-23T13:36

2023-05-23T13:36

китай

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил Китаю совместно развивать движение "фиджитал" и отметил важность дальнейшего наращивания торгово-экономического партнерства между странами, сообщает аппарат вице-премьера. Чернышенко в рамках визита российской делегации во главе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Китай провел встречу с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном. "Предлагаем Китаю совместно развивать движение "фиджитал". Приглашаем максимальное количество команд принять участие в тестовых фиджитал-играх в Казани уже в этом году. Надеемся также, что Китайская Народная Республика примет эстафету и проведет второй Международный турнир в 2025 году у себя", – сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат. Хэ Лифэн отметил уникальность проекта "Игры будущего" и определил ответственных по проработке вопросов участия в нем. "В марте этого года лидеры наших стран сделали совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Правительствам поручено обеспечить их реализацию. Уверен, что возглавляемая нами комиссия должна играть в этом процессе ключевую координирующую роль. ... Считаю важным наметить амбициозные цели по дальнейшему наращиванию торгово-экономического партнерства", – сказал Чернышенко. Фиджитал-игры (physical+digital) объединяют классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию. Международные соревнования по фиджиталу "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, дмитрий чернышенко