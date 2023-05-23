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МЧС Курской области опровергло фейк о срочных командировках

МЧС Курской области опровергло фейк о срочных командировках - РИА Новости, 23.05.2023

МЧС Курской области опровергло фейк о срочных командировках

В ГУ МЧС по Курской области опровергли фейк, который распространяется в Telegram, об отправке сотрудников органов власти в срочные командировки якобы из-за... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T19:36

2023-05-23T19:36

2023-05-23T19:36

курская область

курск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. В ГУ МЧС по Курской области опровергли фейк, который распространяется в Telegram, об отправке сотрудников органов власти в срочные командировки якобы из-за сложной обстановки на границе и в соседних регионах. Фейковое сообщение, судя по скриншоту, отправляли людям в личные сообщения с аккаунта, который по оформлению похож на официальный. В нём говорится, что отдельных представителей органов власти, руководство бюджетных учреждений Курска и Курской области якобы будет отправлять в срочные командировки "в связи со сложной обстановкой на границе и в соседних регионах". "Внимание! Фейк. Главное управление МЧС России по Курской области не рассылает данные сообщения. Пользуйтесь только официальными источниками информации", — говорится в комментарии под скриншотом фейкового сообщения в Telegram-канале ГУ МЧС по Курской области.

https://ria.ru/20230523/bespilotniki-1873579432.html

курская область

курск

россия

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курская область, курск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)