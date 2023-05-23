https://ria.ru/20230523/fake-1873671517.html

Экс-главу "Яндекс.Лавки" будут заочно судить за фейки о российской армии

Экс-главу "Яндекс.Лавки" будут заочно судить за фейки о российской армии - РИА Новости, 23.05.2023

Экс-главу "Яндекс.Лавки" будут заочно судить за фейки о российской армии

Уголовное дело о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ в отношении экс-главы "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Ильи Красильщика... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:22

2023-05-23T16:22

2023-05-23T16:30

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москва

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Уголовное дело о публичном распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ в отношении экс-главы "Яндекс.Лавки", медиаменеджера Ильи Красильщика направлено в Басманный суд, процесс пройдет заочно, сообщает во вторник Генпрокуратура РФ. "В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Ильи Красильщика", - говорится в сообщении. Ему инкриминируется пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ). По версии следствия, 3 апреля 2022 года Красильщик на своей странице в соцсети разместил публикацию с ложной информацией об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в городе Буча в ходе СВО. Кроме того, уточняется в релизе, Красильщик дал интервью, где повторил ложные сведения. Видеозапись 14 апреля 2022 года была размещена на YouTube-канале "Шепелин". В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что российскими военнослужащими не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника. Случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось. Красильщик скрылся от следствия и суда за границей, в июле прошлого года был объявлен в международный розыск. Басманный районный суд Москвы впоследствии заочно арестовал его, а следствие объявило в розыск. Однако реальная возможность участия Красильщика в уголовном деле отсутствует, в связи с чем процесс пройдет заочно, отмечают в Генпрокуратуре. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Красильщик - российский медиаменеджер. Он, в частности, возглавлял "Яндекс.Лавку" - сервис по доставке продуктов и готовой еды на дом. В апреле прошлого года в "Яндексе" сообщили, что он покинул компанию.

https://ria.ru/20230325/delo-1860641720.html

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происшествия, россия, москва, буча, генеральная прокуратура рф, яндекс