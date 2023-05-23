https://ria.ru/20230523/evakuatsiya-1873712633.html

Жители приграничных сел Белгородской области рассказали об эвакуации

Жители приграничных сел Белгородской области рассказали об эвакуации - РИА Новости, 23.05.2023

Жители приграничных сел Белгородской области рассказали об эвакуации

Жители сел Гора-Подол и Горьковский Грайворонского округа рассказали РИА Новости, как проходила эвакуация в пункты временного размещения, одной из девушек об... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T18:26

2023-05-23T18:26

2023-05-23T19:04

происшествия

белгородская область

россия

грайворон

вячеслав гладков

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873381195_356:538:2217:1585_1920x0_80_0_0_ebe57d284e248d3f248b88d05c76cac8.jpg

СТАРЫЙ ОСКОЛ (Белгородская область), 23 мая - РИА Новости. Жители сел Гора-Подол и Горьковский Грайворонского округа рассказали РИА Новости, как проходила эвакуация в пункты временного размещения, одной из девушек об этом помог узнать звонок от мошенников. Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что жителей девяти населенных пунктов Грайворонского округа вывезли с опасной территории, их разместили в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района. Жительница села Гора-Подол Анастасия рассказала РИА Новости, что уехала из села в понедельник около семи часов вечера, родители ее остались в селе, не смогли бросить хозяйство. О том, что можно будет выехать в безопасное место узнали случайно, поехали в пункт полиции по ложному звонку. "Мы не знали будет она или не будет. Папе позвонили по телефону и в сообщении по телефону сказали подъехать в ближайший пункт полиции. Он сначала повез нас в ближайший пункт полиции, там сказали, что впервые о таком слышат и он повез в районную администрацию. Там нас приняли, и мы сидели ждали автобусы", - рассказала девушка. Он добавила, что в ПВР отличные условия, внимательное отношение персонала. К ней приходили сотрудники соцзащиты, прокуратуры, медработники, интересовались нужна ли ей помощь. Другая жительница того же села Светлана Круглик сообщила, что машины с сиреной ездили по поселку и информировали, что нужно подойти к зданию школы. "Из школы нас забрали, вывезли в администрацию города Грайворон. И только мы зашли туда и начали стрелять. Прям по администрации, ранило двух мужчин", - сказала Светлана.После этого их вывезли из районного центра и привезли в пункт размещения в Старом Осколе, где встретили ее семью очень хорошо. Село Горьковский находится примерно в километре от украинской границы, жительница села Наталья Мудрая рассказала, что власти проводили подомовой обход и информировали, когда и куда нужно подойти, какие вещи нужно собрать. "Паники не было у нас, было все нормально. Некоторые люди не уехали, у некоторых работа такая, что не могут бросить, хозяйство дома", - отметила Наталья. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

https://ria.ru/20230523/diversanty-1873593427.html

белгородская область

россия

грайворон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, россия, грайворон, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)