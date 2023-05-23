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Жители приграничных сел Белгородской области рассказали об эвакуации - РИА Новости, 23.05.2023
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18:26 23.05.2023 (обновлено: 19:04 23.05.2023)
https://ria.ru/20230523/evakuatsiya-1873712633.html
Жители приграничных сел Белгородской области рассказали об эвакуации
Жители приграничных сел Белгородской области рассказали об эвакуации - РИА Новости, 23.05.2023
Жители приграничных сел Белгородской области рассказали об эвакуации
Жители сел Гора-Подол и Горьковский Грайворонского округа рассказали РИА Новости, как проходила эвакуация в пункты временного размещения, одной из девушек об... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T18:26
2023-05-23T19:04
происшествия
белгородская область
россия
грайворон
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
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СТАРЫЙ ОСКОЛ (Белгородская область), 23 мая - РИА Новости. Жители сел Гора-Подол и Горьковский Грайворонского округа рассказали РИА Новости, как проходила эвакуация в пункты временного размещения, одной из девушек об этом помог узнать звонок от мошенников. Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что жителей девяти населенных пунктов Грайворонского округа вывезли с опасной территории, их разместили в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района. Жительница села Гора-Подол Анастасия рассказала РИА Новости, что уехала из села в понедельник около семи часов вечера, родители ее остались в селе, не смогли бросить хозяйство. О том, что можно будет выехать в безопасное место узнали случайно, поехали в пункт полиции по ложному звонку. "Мы не знали будет она или не будет. Папе позвонили по телефону и в сообщении по телефону сказали подъехать в ближайший пункт полиции. Он сначала повез нас в ближайший пункт полиции, там сказали, что впервые о таком слышат и он повез в районную администрацию. Там нас приняли, и мы сидели ждали автобусы", - рассказала девушка. Он добавила, что в ПВР отличные условия, внимательное отношение персонала. К ней приходили сотрудники соцзащиты, прокуратуры, медработники, интересовались нужна ли ей помощь. Другая жительница того же села Светлана Круглик сообщила, что машины с сиреной ездили по поселку и информировали, что нужно подойти к зданию школы. &quot;Из школы нас забрали, вывезли в администрацию города Грайворон. И только мы зашли туда и начали стрелять. Прям по администрации, ранило двух мужчин&quot;, - сказала Светлана.После этого их вывезли из районного центра и привезли в пункт размещения в Старом Осколе, где встретили ее семью очень хорошо. Село Горьковский находится примерно в километре от украинской границы, жительница села Наталья Мудрая рассказала, что власти проводили подомовой обход и информировали, когда и куда нужно подойти, какие вещи нужно собрать. "Паники не было у нас, было все нормально. Некоторые люди не уехали, у некоторых работа такая, что не могут бросить, хозяйство дома", - отметила Наталья. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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происшествия, белгородская область, россия, грайворон, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Белгородская область, Россия, Грайворон, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ)
Жители приграничных сел Белгородской области рассказали об эвакуации

Жители приграничных сел Белгородской области рассказали, как проходила эвакуация

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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СТАРЫЙ ОСКОЛ (Белгородская область), 23 мая - РИА Новости. Жители сел Гора-Подол и Горьковский Грайворонского округа рассказали РИА Новости, как проходила эвакуация в пункты временного размещения, одной из девушек об этом помог узнать звонок от мошенников.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что жителей девяти населенных пунктов Грайворонского округа вывезли с опасной территории, их разместили в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района.
Жительница села Гора-Подол Анастасия рассказала РИА Новости, что уехала из села в понедельник около семи часов вечера, родители ее остались в селе, не смогли бросить хозяйство. О том, что можно будет выехать в безопасное место узнали случайно, поехали в пункт полиции по ложному звонку.
«
"Мы не знали будет она или не будет. Папе позвонили по телефону и в сообщении по телефону сказали подъехать в ближайший пункт полиции. Он сначала повез нас в ближайший пункт полиции, там сказали, что впервые о таком слышат и он повез в районную администрацию. Там нас приняли, и мы сидели ждали автобусы", - рассказала девушка.
Он добавила, что в ПВР отличные условия, внимательное отношение персонала. К ней приходили сотрудники соцзащиты, прокуратуры, медработники, интересовались нужна ли ей помощь.
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Другая жительница того же села Светлана Круглик сообщила, что машины с сиреной ездили по поселку и информировали, что нужно подойти к зданию школы.
«

"Из школы нас забрали, вывезли в администрацию города Грайворон. И только мы зашли туда и начали стрелять. Прям по администрации, ранило двух мужчин", - сказала Светлана.

После этого их вывезли из районного центра и привезли в пункт размещения в Старом Осколе, где встретили ее семью очень хорошо.
Село Горьковский находится примерно в километре от украинской границы, жительница села Наталья Мудрая рассказала, что власти проводили подомовой обход и информировали, когда и куда нужно подойти, какие вещи нужно собрать.
«
"Паники не было у нас, было все нормально. Некоторые люди не уехали, у некоторых работа такая, что не могут бросить, хозяйство дома", - отметила Наталья.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте, после нападения украинских боевиков на Белгородскую область, в результате которого пострадали несколько гражданских. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
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