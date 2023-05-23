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Еще три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/donetsk-1873681099.html
Еще три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Еще три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 23.05.2023
Еще три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Еще три мирных жителя пострадали при обстреле Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:41
2023-05-23T16:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Еще три мирных жителя пострадали при обстреле Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 мая по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Кировский район: по улице Кирова, 431 ранены мужчина 1962 года рождения и женщина 1962 года по улице Кирова, 429 - парень 2004 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении двух учеников школы №77 в результате обстрела Кировского района города. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Еще три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Представительство ДНР сообщило о ранении еще трех мирных жителей при обстреле Донецка ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Еще три мирных жителя пострадали при обстреле Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 мая по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Кировский район: по улице Кирова, 431 ранены мужчина 1962 года рождения и женщина 1962 года по улице Кирова, 429 - парень 2004 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении двух учеников школы №77 в результате обстрела Кировского района города.
Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.
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