https://ria.ru/20230523/donetsk-1873681099.html

Еще три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Еще три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 23.05.2023

Еще три мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Еще три мирных жителя пострадали при обстреле Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:41

2023-05-23T16:41

2023-05-23T16:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Еще три мирных жителя пострадали при обстреле Кировского района Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 мая по состоянию на 16.00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: Кировский район: по улице Кирова, 431 ранены мужчина 1962 года рождения и женщина 1962 года по улице Кирова, 429 - парень 2004 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщило о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении двух учеников школы №77 в результате обстрела Кировского района города. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс