https://ria.ru/20230523/donetsk-1873626022.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 23.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T14:51

2023-05-23T14:51

2023-05-23T14:52

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.05 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.55 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Администрация Ясиноватой ранее сообщала, что при обстреле города пострадали мужчина и женщина. В МЧС ДНР сообщили, что сотрудники службы спасли женщину из-под завалов. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Кировский район - на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика