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В ГД обвинили США в поддержке действий диверсантов в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873618672.html
В ГД обвинили США в поддержке действий диверсантов в Белгородской области
В ГД обвинили США в поддержке действий диверсантов в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
В ГД обвинили США в поддержке действий диверсантов в Белгородской области
Действия ДРГ в Белгородской области поддерживаются и готовятся со стороны США, они сопровождают любые внешние конфликты диверсионными и террористическими... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T14:29
2023-05-23T14:29
специальная военная операция на украине
белгородская область
адальби шхагошев
госдума рф
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Действия ДРГ в Белгородской области поддерживаются и готовятся со стороны США, они сопровождают любые внешние конфликты диверсионными и террористическими действиями, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности, замруководителя фракции ЕР в Госдуме Адальби Шхагошев. "То, что сейчас происходит в Белгородской области - это, конечно, действия, которые поддерживаются и готовятся со стороны Соединённых Штатов. А конкретно такими спецслужбами, как ФБР, ЦРУ и, соответственно, британской разведкой МИ-6. Это почерк, когда Соединённые Штаты всегда любые внешние военные конфликты сопровождают диверсионными и террористическими действиями", - сказал Шхагошев. Парламентарий отметил, что у России есть "огромный опыт" отражения диверсионных атак и работы с террористическими ячейками. "Поэтому, если взглянуть на статистику выявленных и уничтоженных диверсионных групп и террористических ячеек, можно без сомнения сказать о том, что эти преступления будут раскрыты", - подчеркнул Шхагошев. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях. Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873592669.html
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белгородская область, адальби шхагошев, госдума рф, россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Адальби Шхагошев, Госдума РФ, Россия, США, В мире
В ГД обвинили США в поддержке действий диверсантов в Белгородской области

Депутат Шхагошев: действия ДРГ в Белгородской области поддерживаются и готовятся США

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Действия ДРГ в Белгородской области поддерживаются и готовятся со стороны США, они сопровождают любые внешние конфликты диверсионными и террористическими действиями, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности, замруководителя фракции ЕР в Госдуме Адальби Шхагошев.
«
"То, что сейчас происходит в Белгородской области - это, конечно, действия, которые поддерживаются и готовятся со стороны Соединённых Штатов. А конкретно такими спецслужбами, как ФБР, ЦРУ и, соответственно, британской разведкой МИ-6. Это почерк, когда Соединённые Штаты всегда любые внешние военные конфликты сопровождают диверсионными и террористическими действиями", - сказал Шхагошев.
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Парламентарий отметил, что у России есть "огромный опыт" отражения диверсионных атак и работы с террористическими ячейками.
«
"Поэтому, если взглянуть на статистику выявленных и уничтоженных диверсионных групп и террористических ячеек, можно без сомнения сказать о том, что эти преступления будут раскрыты", - подчеркнул Шхагошев.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Сообщалось о восьми пострадавших мирных жителях.
Утром во вторник губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что зачистка территории министерством обороны совместно с силовыми структурами продолжается. По его словам, местным жителям возвращаться в свои дома "пока не стоит".
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьАдальби ШхагошевГосдума РФРоссияСШАВ мире
 
 
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