Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон о проверках данных чиновников - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/chinovniki-1873600720.html
Госдума приняла закон о проверках данных чиновников
Госдума приняла закон о проверках данных чиновников - РИА Новости, 23.05.2023
Госдума приняла закон о проверках данных чиновников
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым регламентируется порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений, предоставляемых... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:21
2023-05-23T13:21
россия
госдума рф
василий пискарев
чиновники
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым регламентируется порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений, предоставляемых чиновниками. Законопроект расширяет полномочия генерального прокурора РФ и его заместителей при проведении антикоррупционных проверок. При этом попытка чиновника, имеющего основания полагать, что в ходе проверки вскроются его коррупционные правонарушения, срочно уволиться по собственному желанию, уже не приведет к желанному результату, прокомментировал ранее проект председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Также он сообщил, что после принятия закона прокуратура сможет при наличии оснований изменить через суд формулировку увольнения чиновника. В случае, если это будет происходить, основанием увольнения будет утрата доверия в связи с совершенными коррупционными правонарушениями, отметил он. Законопроект, внесенный правительством, подготовлен во исполнение национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного президентом России Владимиром Путиным, также он направлен на совершенствование порядка проверки сведений о доходах и расходах чиновников, их имуществе и обязательствах имущественного характера, говорится в тексте пояснительной записки к проекту. Также Пискарев на пленарном заседании 16 мая подчеркнул, что к проекту представлено три поправки ко второму чтению, все они носят юридико-технический характер.
https://ria.ru/20230516/chinovniki-1872118385.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230117/chinovniki-1845363823.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, василий пискарев, чиновники, политика
Россия, Госдума РФ, Василий Пискарев, Чиновники, Политика
Госдума приняла закон о проверках данных чиновников

Госдума приняла закон о проверках достоверности сведений, предоставляемых чиновниками

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым регламентируется порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений, предоставляемых чиновниками.
Законопроект расширяет полномочия генерального прокурора РФ и его заместителей при проведении антикоррупционных проверок. При этом попытка чиновника, имеющего основания полагать, что в ходе проверки вскроются его коррупционные правонарушения, срочно уволиться по собственному желанию, уже не приведет к желанному результату, прокомментировал ранее проект председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Кремль прокомментировал сообщения о запрете чиновникам уходить в отставку
16 мая, 12:51
Также он сообщил, что после принятия закона прокуратура сможет при наличии оснований изменить через суд формулировку увольнения чиновника.
В случае, если это будет происходить, основанием увольнения будет утрата доверия в связи с совершенными коррупционными правонарушениями, отметил он.
Законопроект, внесенный правительством, подготовлен во исполнение национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного президентом России Владимиром Путиным, также он направлен на совершенствование порядка проверки сведений о доходах и расходах чиновников, их имуществе и обязательствах имущественного характера, говорится в тексте пояснительной записки к проекту.
Также Пискарев на пленарном заседании 16 мая подчеркнул, что к проекту представлено три поправки ко второму чтению, все они носят юридико-технический характер.
Шезлонги на пляже - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
СМИ: региональным чиновникам рекомендовали не отдыхать за границей
17 января, 08:47
 
РоссияГосдума РФВасилий ПискаревЧиновникиПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала