https://ria.ru/20230523/chinovniki-1873600720.html
Госдума приняла закон о проверках данных чиновников
Госдума приняла закон о проверках данных чиновников - РИА Новости, 23.05.2023
Госдума приняла закон о проверках данных чиновников
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым регламентируется порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений, предоставляемых... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:21
2023-05-23T13:21
2023-05-23T13:21
россия
госдума рф
василий пискарев
чиновники
политика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым регламентируется порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений, предоставляемых чиновниками. Законопроект расширяет полномочия генерального прокурора РФ и его заместителей при проведении антикоррупционных проверок. При этом попытка чиновника, имеющего основания полагать, что в ходе проверки вскроются его коррупционные правонарушения, срочно уволиться по собственному желанию, уже не приведет к желанному результату, прокомментировал ранее проект председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Также он сообщил, что после принятия закона прокуратура сможет при наличии оснований изменить через суд формулировку увольнения чиновника. В случае, если это будет происходить, основанием увольнения будет утрата доверия в связи с совершенными коррупционными правонарушениями, отметил он. Законопроект, внесенный правительством, подготовлен во исполнение национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного президентом России Владимиром Путиным, также он направлен на совершенствование порядка проверки сведений о доходах и расходах чиновников, их имуществе и обязательствах имущественного характера, говорится в тексте пояснительной записки к проекту. Также Пискарев на пленарном заседании 16 мая подчеркнул, что к проекту представлено три поправки ко второму чтению, все они носят юридико-технический характер.
https://ria.ru/20230516/chinovniki-1872118385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, василий пискарев, чиновники, политика
Россия, Госдума РФ, Василий Пискарев, Чиновники, Политика
Госдума приняла закон о проверках данных чиновников
Госдума приняла закон о проверках достоверности сведений, предоставляемых чиновниками
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, которым регламентируется порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений, предоставляемых чиновниками.
Законопроект расширяет полномочия генерального прокурора РФ
и его заместителей при проведении антикоррупционных проверок. При этом попытка чиновника, имеющего основания полагать, что в ходе проверки вскроются его коррупционные правонарушения, срочно уволиться по собственному желанию, уже не приведет к желанному результату, прокомментировал ранее проект председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
.
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Также он сообщил, что после принятия закона прокуратура сможет при наличии оснований изменить через суд формулировку увольнения чиновника.
В случае, если это будет происходить, основанием увольнения будет утрата доверия в связи с совершенными коррупционными правонарушениями, отметил он.
Законопроект, внесенный правительством, подготовлен во исполнение национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного президентом России Владимиром Путиным
, также он направлен на совершенствование порядка проверки сведений о доходах и расходах чиновников, их имуществе и обязательствах имущественного характера, говорится в тексте пояснительной записки к проекту.
Также Пискарев на пленарном заседании 16 мая подчеркнул, что к проекту представлено три поправки ко второму чтению, все они носят юридико-технический характер.
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