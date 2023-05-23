https://ria.ru/20230523/butin-1873703954.html
Источник рассказал, чем займется новый замглавы МИД
Источник рассказал, чем займется новый замглавы МИД - РИА Новости, 23.05.2023
Источник рассказал, чем займется новый замглавы МИД
Новый замглавы МИД РФ Сергей Бутин займется в министерстве кадровой работой, а также будет курировать генеральный секретариат, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:47
2023-05-23T17:47
2023-05-23T17:47
политика
россия
сергей бутин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Новый замглавы МИД РФ Сергей Бутин займется в министерстве кадровой работой, а также будет курировать генеральный секретариат, сообщил РИА Новости источник. "Бутин будет курировать кадровую работу и генеральный секретариат",- сказал собеседник агентства. Накануне президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Сергея Бутина. Ранее он занимал пост директора генерального секретариата (департамента) МИД России. Бутин окончил институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, после чего занимал должности в центральном аппарате министерства. В 2010-2011 годах работал генеральным консулом России в японском Ниигате, а в 2011-2013 годах занимал должность советника-посланника российского посольства в Японии. С августа 2017 года он занимал должность директора генерального секретариата МИД.
https://ria.ru/20230519/syromolotov-1872848337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей бутин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Сергей Бутин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Источник рассказал, чем займется новый замглавы МИД
Источник: новый замглавы МИД Бутин займется кадровой работой и генеральным секретариатом