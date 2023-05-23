Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, чем займется новый замглавы МИД - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/butin-1873703954.html
Источник рассказал, чем займется новый замглавы МИД
Источник рассказал, чем займется новый замглавы МИД - РИА Новости, 23.05.2023
Источник рассказал, чем займется новый замглавы МИД
Новый замглавы МИД РФ Сергей Бутин займется в министерстве кадровой работой, а также будет курировать генеральный секретариат, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:47
2023-05-23T17:47
политика
россия
сергей бутин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873382742_0:15:600:353_1920x0_80_0_0_35d4c2823902531d21fdd06a66428599.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Новый замглавы МИД РФ Сергей Бутин займется в министерстве кадровой работой, а также будет курировать генеральный секретариат, сообщил РИА Новости источник. "Бутин будет курировать кадровую работу и генеральный секретариат",- сказал собеседник агентства. Накануне президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Сергея Бутина. Ранее он занимал пост директора генерального секретариата (департамента) МИД России. Бутин окончил институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, после чего занимал должности в центральном аппарате министерства. В 2010-2011 годах работал генеральным консулом России в японском Ниигате, а в 2011-2013 годах занимал должность советника-посланника российского посольства в Японии. С августа 2017 года он занимал должность директора генерального секретариата МИД.
https://ria.ru/20230519/syromolotov-1872848337.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873382742_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_1dfdc16cd4ad853b35dec014b8b00379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сергей бутин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Политика, Россия, Сергей Бутин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Источник рассказал, чем займется новый замглавы МИД

Источник: новый замглавы МИД Бутин займется кадровой работой и генеральным секретариатом

© Фото : МИД РФСергей Бутин
Сергей Бутин - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Фото : МИД РФ
Сергей Бутин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Новый замглавы МИД РФ Сергей Бутин займется в министерстве кадровой работой, а также будет курировать генеральный секретариат, сообщил РИА Новости источник.
"Бутин будет курировать кадровую работу и генеральный секретариат",- сказал собеседник агентства.
Накануне президент России Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Сергея Бутина. Ранее он занимал пост директора генерального секретариата (департамента) МИД России. Бутин окончил институт стран Азии и Африки МГУ имени М. В. Ломоносова, после чего занимал должности в центральном аппарате министерства. В 2010-2011 годах работал генеральным консулом России в японском Ниигате, а в 2011-2013 годах занимал должность советника-посланника российского посольства в Японии. С августа 2017 года он занимал должность директора генерального секретариата МИД.
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Путин освободил Сыромолотова от должности замглавы МИД
19 мая, 11:18
 
ПолитикаРоссияСергей БутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала