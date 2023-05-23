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Нидерланды выделят 260 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины - РИА Новости, 23.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:57 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/boepripasy-1873730555.html
Нидерланды выделят 260 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины
Нидерланды выделят 260 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины - РИА Новости, 23.05.2023
Нидерланды выделят 260 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины
Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины, говорится в заявлении министерства обороны. РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T19:57
2023-05-23T19:57
специальная военная операция на украине
украина
нидерланды
россия
сергей лавров
евросоюз
нато
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины, говорится в заявлении министерства обороны. В конце апреля сообщалось, что Нидерланды примут участие в инициативах по совместной закупке снарядов калибром 155 миллиметров для Украины. "Министр (обороны) Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины", - говорится в заявлении оборонного ведомства по итогам встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе. Уточняется, что речь идет о снарядах калибром 155 миллиметров. Общая сумма военной помощи Нидерландов Украине уже составила 1,2 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230518/oruzhie-1872783302.html
https://ria.ru/20230522/zelenskiy-1873270809.html
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украина, нидерланды, россия, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Нидерланды, Россия, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Нидерланды выделят 260 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины

Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины, говорится в заявлении министерства обороны.
В конце апреля сообщалось, что Нидерланды примут участие в инициативах по совместной закупке снарядов калибром 155 миллиметров для Украины.
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"Министр (обороны) Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды выделят 260 миллионов евро на совместную закупку боеприпасов для Украины", - говорится в заявлении оборонного ведомства по итогам встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе.
Уточняется, что речь идет о снарядах калибром 155 миллиметров.
Общая сумма военной помощи Нидерландов Украине уже составила 1,2 миллиарда евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаНидерландыРоссияСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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