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Возле станции МЦД-4 "Поклонная" стартовали работы по благоустройству - РИА Новости, 23.05.2023
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09:20 23.05.2023
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Возле станции МЦД-4 "Поклонная" стартовали работы по благоустройству
Возле станции МЦД-4 "Поклонная" стартовали работы по благоустройству - РИА Новости, 23.05.2023
Возле станции МЦД-4 "Поклонная" стартовали работы по благоустройству
Специалисты начали работы по благоустройству возле будущей станции МЦД-4 "Поклонная" на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T09:20
2023-05-23T09:20
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москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специалисты начали работы по благоустройству возле будущей станции МЦД-4 "Поклонная" на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле будущей станции МЦД-4 "Поклонная" на западе столицы… В границы работ вошли улицы 1812 года и Генерала Ермолова, участок Поклонной улицы от дома 4 до дома 17, Проектируемый проезд № 1138, территория микрорайона Сетунь от дома 10 до дома 25, 2-й Мосфильмовский переулок", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь заммэра отметил, что главная задача проекта - сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей. "В этом районе появятся комфортные места для отдыха и прогулок, приведем в порядок участок возле реки Сетунь, на финальном этапе проведем озеленение", - пояснил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим остановочные павильоны и современные фонари. Для повышения безопасности пешеходов на переходах рядом со станцией появятся опоры контрастного освещения, для водителей организуем удобные парковки", - рассказал Бирюков. Отмечается, что запланирован комплекс работ возле реки Сетунь между проспектом Генерала Дорохова и 2-м Мосфильмовским переулком. Там укрепят склоны биоматами, что поможет устранить оползни и сформировать красивый газон. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на этом участке у воды обустроят прогулочную зону с лавочками и уличными торшерами. Она будет включать пешеходный мост, который станет альтернативным маршрутом к станции МЦД, и настил из террасной доски. Добавляется, что на месте гаражей на Поклонной улице сделают зону отдыха с удобными дорожками, уличными торшерами, газоном, цветниками и лавочками. В ходе работ обновят и сквер возле дома №2 корпус 2 на улице 1812 года, его украсят парковые качели, альпийские горки и клумбы. Основные работы возле станции МЦД-4 "Поклонная" планируется завершить до конца этого года.
https://ria.ru/20230522/lianozovo-1873323150.html
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москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
Возле станции МЦД-4 "Поклонная" стартовали работы по благоустройству

Работы по благоустройству стартовали возле станции МЦД-4 "Поклонная" на западе Москвы

© РИА Новости / Виталий БелоусовПоезд отправляется со станции
Поезд отправляется со станции - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Поезд отправляется со станции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специалисты начали работы по благоустройству возле будущей станции МЦД-4 "Поклонная" на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле будущей станции МЦД-4 "Поклонная" на западе столицы… В границы работ вошли улицы 1812 года и Генерала Ермолова, участок Поклонной улицы от дома 4 до дома 17, Проектируемый проезд № 1138, территория микрорайона Сетунь от дома 10 до дома 25, 2-й Мосфильмовский переулок", - рассказали в пресс-службе.
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В свою очередь заммэра отметил, что главная задача проекта - сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей. "В этом районе появятся комфортные места для отдыха и прогулок, приведем в порядок участок возле реки Сетунь, на финальном этапе проведем озеленение", - пояснил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.
"В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим остановочные павильоны и современные фонари. Для повышения безопасности пешеходов на переходах рядом со станцией появятся опоры контрастного освещения, для водителей организуем удобные парковки", - рассказал Бирюков.
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Отмечается, что запланирован комплекс работ возле реки Сетунь между проспектом Генерала Дорохова и 2-м Мосфильмовским переулком. Там укрепят склоны биоматами, что поможет устранить оползни и сформировать красивый газон.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на этом участке у воды обустроят прогулочную зону с лавочками и уличными торшерами. Она будет включать пешеходный мост, который станет альтернативным маршрутом к станции МЦД, и настил из террасной доски.
Добавляется, что на месте гаражей на Поклонной улице сделают зону отдыха с удобными дорожками, уличными торшерами, газоном, цветниками и лавочками. В ходе работ обновят и сквер возле дома №2 корпус 2 на улице 1812 года, его украсят парковые качели, альпийские горки и клумбы.
Основные работы возле станции МЦД-4 "Поклонная" планируется завершить до конца этого года.
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