https://ria.ru/20230523/blagoustroystvo-1873541450.html

Возле станции МЦД-4 "Поклонная" стартовали работы по благоустройству

Возле станции МЦД-4 "Поклонная" стартовали работы по благоустройству - РИА Новости, 23.05.2023

Возле станции МЦД-4 "Поклонная" стартовали работы по благоустройству

Специалисты начали работы по благоустройству возле будущей станции МЦД-4 "Поклонная" на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T09:20

2023-05-23T09:20

2023-05-23T09:20

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820731832_0:0:3318:1867_1920x0_80_0_0_48aef8c1e66abeede750754050a98931.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специалисты начали работы по благоустройству возле будущей станции МЦД-4 "Поклонная" на западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства возле будущей станции МЦД-4 "Поклонная" на западе столицы… В границы работ вошли улицы 1812 года и Генерала Ермолова, участок Поклонной улицы от дома 4 до дома 17, Проектируемый проезд № 1138, территория микрорайона Сетунь от дома 10 до дома 25, 2-й Мосфильмовский переулок", - рассказали в пресс-службе. В свою очередь заммэра отметил, что главная задача проекта - сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей. "В этом районе появятся комфортные места для отдыха и прогулок, приведем в порядок участок возле реки Сетунь, на финальном этапе проведем озеленение", - пояснил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. "В рамках проекта уберем в кабельную канализацию воздушные провода, заменим покрытие на тротуарах и проезжей части, установим остановочные павильоны и современные фонари. Для повышения безопасности пешеходов на переходах рядом со станцией появятся опоры контрастного освещения, для водителей организуем удобные парковки", - рассказал Бирюков. Отмечается, что запланирован комплекс работ возле реки Сетунь между проспектом Генерала Дорохова и 2-м Мосфильмовским переулком. Там укрепят склоны биоматами, что поможет устранить оползни и сформировать красивый газон. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на этом участке у воды обустроят прогулочную зону с лавочками и уличными торшерами. Она будет включать пешеходный мост, который станет альтернативным маршрутом к станции МЦД, и настил из террасной доски. Добавляется, что на месте гаражей на Поклонной улице сделают зону отдыха с удобными дорожками, уличными торшерами, газоном, цветниками и лавочками. В ходе работ обновят и сквер возле дома №2 корпус 2 на улице 1812 года, его украсят парковые качели, альпийские горки и клумбы. Основные работы возле станции МЦД-4 "Поклонная" планируется завершить до конца этого года.

https://ria.ru/20230522/lianozovo-1873323150.html

https://realty.ria.ru/20230522/tsvety-1873407013.html

https://ria.ru/20230522/reorganizatsiya-1873040592.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков