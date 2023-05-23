https://ria.ru/20230523/bespilotniki-1873579432.html
В Курской области запретили использовать беспилотники
В Курской области запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 23.05.2023
В Курской области запретили использовать беспилотники
В Курской области начал действовать запрет на использование беспилотников, для борьбы с ними круглосуточно работают оперативные группы, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T12:18
2023-05-23T12:18
2023-05-23T12:42
курская область
безопасность
роман старовойт
курск
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Курской области начал действовать запрет на использование беспилотников, для борьбы с ними круглосуточно работают оперативные группы, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."В регионе начало действовать постановление о запрете на использование беспилотников. Для борьбы с ними на территории Курска и Курской области в круглосуточном режиме работают оперативные группы. В их составе дружинники, сотрудники УМВД России по Курской области и Росгвардии. Они используют противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.Он призвал жителей города соблюдать введенный запрет. "Это важно для обеспечения нашей общей безопасности", - подчеркнул губернатор.Решение о запрете использовать БПЛА в Курской области было принято на заседании оперативного штаба в пятницу 19 мая. По словам Старовойта, запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования. Ранее власти рекомендовали не использовать БПЛА в бытовых целях. В понедельник 22 мая Старовойт сообщал о первых случаях принудительного приземления квадрокоптеров.
https://ria.ru/20230512/nebo-1871260521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, безопасность, роман старовойт, курск, россия
Курская область, Безопасность, Роман Старовойт, Курск, Россия
В Курской области запретили использовать беспилотники
Старовойт объявил о вступлении в силу запрета на использование БПЛА в Курской области