https://ria.ru/20230523/bespilotniki-1873579432.html

В Курской области запретили использовать беспилотники

В Курской области запретили использовать беспилотники - РИА Новости, 23.05.2023

В Курской области запретили использовать беспилотники

В Курской области начал действовать запрет на использование беспилотников, для борьбы с ними круглосуточно работают оперативные группы, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T12:18

2023-05-23T12:18

2023-05-23T12:42

курская область

безопасность

роман старовойт

курск

россия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Курской области начал действовать запрет на использование беспилотников, для борьбы с ними круглосуточно работают оперативные группы, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."В регионе начало действовать постановление о запрете на использование беспилотников. Для борьбы с ними на территории Курска и Курской области в круглосуточном режиме работают оперативные группы. В их составе дружинники, сотрудники УМВД России по Курской области и Росгвардии. Они используют противодроновые ружья и системы радиоэлектронной борьбы", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.Он призвал жителей города соблюдать введенный запрет. "Это важно для обеспечения нашей общей безопасности", - подчеркнул губернатор.Решение о запрете использовать БПЛА в Курской области было принято на заседании оперативного штаба в пятницу 19 мая. По словам Старовойта, запрет будет действовать до момента снятия среднего уровня реагирования. Ранее власти рекомендовали не использовать БПЛА в бытовых целях. В понедельник 22 мая Старовойт сообщал о первых случаях принудительного приземления квадрокоптеров.

https://ria.ru/20230512/nebo-1871260521.html

курская область

курск

россия

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Кирилл Волков

курская область, безопасность, роман старовойт, курск, россия