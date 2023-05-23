https://ria.ru/20230523/belorussiya-1873682110.html

Белорусская погранслужба пообещала ответ в случае провокаций с Украины

Белорусская погранслужба пообещала ответ в случае провокаций с Украины - РИА Новости, 23.05.2023

Белорусская погранслужба пообещала ответ в случае провокаций с Украины

Белоруссия ответит на провокации Украины в случае угрозы безопасности, заявил журналистам председатель госпогранкомитета республики генерал-лейтенант Анатолий... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T16:43

2023-05-23T16:43

2023-05-23T16:43

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МИНСК, 23 мая - РИА Новости. Белоруссия ответит на провокации Украины в случае угрозы безопасности, заявил журналистам председатель госпогранкомитета республики генерал-лейтенант Анатолий Лаппо. "(Украинской стороной устраиваются – ред.) мелкие пакости... Мы на них не отвечаем, но если будет нашей безопасности угроза, ответим в полную силу… На (крупные) провокации обращаем внимание и реагируем", - цитирует Анатолия Лаппо информагентство Белта. В частности, пояснил генерал, вдоль границы летают беспилотные летательные аппараты, иногда случайно они оказываются на белорусской территории. Пограничники применяют оружие, сбивают беспилотники. Еще одно направление провокаций - повреждение пограничной инфраструктуры. "Украинская сторона демаркацию прекратила в одностороннем порядке, мы работаем дальше. Ставим пограничные столбы, делаем дороги, инженерные сооружения. Кому мешает пограничный столб? Там наша символика. Мы тоже смотреть не будем", - заявил глава ГПК Белоруссии. Лаппо рассказал, что в украинских пунктах пропуска рядом с государственным флагом Украины вывешиваются бело-красно-белые флаги (символика белорусской оппозиции). Кроме того, по его словам, помимо пограничников на украинской стороне присутствует много посторонних людей. "На границе должен быть пограничник и больше никого. Тогда будет мир и спокойствие на границе. Никаких провокаций не будет", - выразил уверенность руководитель Госпогранкомитета Белоруссии.-0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, белоруссия