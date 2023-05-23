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Белорусская погранслужба пообещала ответ в случае провокаций с Украины - РИА Новости, 23.05.2023
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16:43 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/belorussiya-1873682110.html
Белорусская погранслужба пообещала ответ в случае провокаций с Украины
Белорусская погранслужба пообещала ответ в случае провокаций с Украины - РИА Новости, 23.05.2023
Белорусская погранслужба пообещала ответ в случае провокаций с Украины
Белоруссия ответит на провокации Украины в случае угрозы безопасности, заявил журналистам председатель госпогранкомитета республики генерал-лейтенант Анатолий... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T16:43
2023-05-23T16:43
украина
в мире
белоруссия
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МИНСК, 23 мая - РИА Новости. Белоруссия ответит на провокации Украины в случае угрозы безопасности, заявил журналистам председатель госпогранкомитета республики генерал-лейтенант Анатолий Лаппо. "(Украинской стороной устраиваются – ред.) мелкие пакости... Мы на них не отвечаем, но если будет нашей безопасности угроза, ответим в полную силу… На (крупные) провокации обращаем внимание и реагируем", - цитирует Анатолия Лаппо информагентство Белта. В частности, пояснил генерал, вдоль границы летают беспилотные летательные аппараты, иногда случайно они оказываются на белорусской территории. Пограничники применяют оружие, сбивают беспилотники. Еще одно направление провокаций - повреждение пограничной инфраструктуры. "Украинская сторона демаркацию прекратила в одностороннем порядке, мы работаем дальше. Ставим пограничные столбы, делаем дороги, инженерные сооружения. Кому мешает пограничный столб? Там наша символика. Мы тоже смотреть не будем", - заявил глава ГПК Белоруссии. Лаппо рассказал, что в украинских пунктах пропуска рядом с государственным флагом Украины вывешиваются бело-красно-белые флаги (символика белорусской оппозиции). Кроме того, по его словам, помимо пограничников на украинской стороне присутствует много посторонних людей. "На границе должен быть пограничник и больше никого. Тогда будет мир и спокойствие на границе. Никаких провокаций не будет", - выразил уверенность руководитель Госпогранкомитета Белоруссии.-0-
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украина, в мире, белоруссия
Украина, В мире, Белоруссия
Белорусская погранслужба пообещала ответ в случае провокаций с Украины

Погранслужба Белоруссии пообещала ответ на провокации Украины в случае угрозы безопасности

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВДВ Белоруссии дежурят на КПП в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы
Военнослужащие ВДВ Белоруссии дежурят на КПП в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие ВДВ Белоруссии дежурят на КПП в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы. Архивное фото
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МИНСК, 23 мая - РИА Новости. Белоруссия ответит на провокации Украины в случае угрозы безопасности, заявил журналистам председатель госпогранкомитета республики генерал-лейтенант Анатолий Лаппо.
"(Украинской стороной устраиваются – ред.) мелкие пакости... Мы на них не отвечаем, но если будет нашей безопасности угроза, ответим в полную силу… На (крупные) провокации обращаем внимание и реагируем", - цитирует Анатолия Лаппо информагентство Белта.
В частности, пояснил генерал, вдоль границы летают беспилотные летательные аппараты, иногда случайно они оказываются на белорусской территории. Пограничники применяют оружие, сбивают беспилотники. Еще одно направление провокаций - повреждение пограничной инфраструктуры. "Украинская сторона демаркацию прекратила в одностороннем порядке, мы работаем дальше. Ставим пограничные столбы, делаем дороги, инженерные сооружения. Кому мешает пограничный столб? Там наша символика. Мы тоже смотреть не будем", - заявил глава ГПК Белоруссии.
Лаппо рассказал, что в украинских пунктах пропуска рядом с государственным флагом Украины вывешиваются бело-красно-белые флаги (символика белорусской оппозиции). Кроме того, по его словам, помимо пограничников на украинской стороне присутствует много посторонних людей. "На границе должен быть пограничник и больше никого. Тогда будет мир и спокойствие на границе. Никаких провокаций не будет", - выразил уверенность руководитель Госпогранкомитета Белоруссии.-0-
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