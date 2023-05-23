https://ria.ru/20230523/belgorod-1873748335.html

Жители ряда обстрелянных поселений Белгородской области вернулись домой

Жители ряда обстрелянных поселений Белгородской области вернулись домой - РИА Новости, 23.05.2023

Жители ряда обстрелянных поселений Белгородской области вернулись домой

Жители ряда обстрелянных со стороны вооруженных сил Украины сел в Белгородской области, эвакуированных накануне, вернулись домой, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T22:05

2023-05-23T22:05

2023-05-23T22:05

происшествия

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Жители ряда обстрелянных со стороны вооруженных сил Украины сел в Белгородской области, эвакуированных накануне, вернулись домой, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Грайворон и Головчино – жители вернулись в свои дома. А жителей Гора-Подол, Глотово и Козинки вернем централизованно в ближайшее время", - написал Гладков в своем телеграм-канале. По словам губернатора, он несколько часов назад посетил села Гора-Подол, Глотово и Козинка. "Большая часть жителей вывезена. Остались те, кто категорически не выезжает. Поговорил с ними. В основном люди, конечно, преклонного возраста. Предложил съездить в больницу, но сказали: хозяйство, квартиры, всё хорошо. Не согласились. Пережили страшное событие, но из дома решили никуда не выходить", - отметил глава региона, добавив, что сегодня в населенные пункты уже подвозили продукты питания тем жителям, кто остался дома. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов на территории региона пострадали 13 человек, один мирный житель погиб.

https://ria.ru/20230523/tekhnika-1873733293.html

https://ria.ru/20230523/evakuatsiya-1873712633.html

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происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков