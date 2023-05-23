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Боррель заявил, что ничего не знает о ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/belgorod-1873699860.html
Боррель заявил, что ничего не знает о ситуации в Белгородской области
Боррель заявил, что ничего не знает о ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023
Боррель заявил, что ничего не знает о ситуации в Белгородской области
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли на Совете минобороны ЕС ситуация вокруг Белгородской области, заявил, что... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T17:35
2023-05-23T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белгородская область
жозеп боррель
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли на Совете минобороны ЕС ситуация вокруг Белгородской области, заявил, что ничего не знает об этом. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов. "Я ничего об этом не знаю", - сказал Боррель.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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в мире, россия, белгородская область, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белгородская область, Жозеп Боррель, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боррель заявил, что ничего не знает о ситуации в Белгородской области

Боррель заявил, что ничего не знает о произошедшем в понедельник в Белгородской области

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли на Совете минобороны ЕС ситуация вокруг Белгородской области, заявил, что ничего не знает об этом.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
"Я ничего об этом не знаю", - сказал Боррель.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелгородская областьЖозеп БоррельЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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