https://ria.ru/20230523/belgorod-1873699860.html

Боррель заявил, что ничего не знает о ситуации в Белгородской области

Боррель заявил, что ничего не знает о ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 23.05.2023

Боррель заявил, что ничего не знает о ситуации в Белгородской области

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли на Совете минобороны ЕС ситуация вокруг Белгородской области, заявил, что... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T17:35

2023-05-23T17:35

2023-05-23T17:35

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россия

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жозеп боррель

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов, обсуждалась ли на Совете минобороны ЕС ситуация вокруг Белгородской области, заявил, что ничего не знает об этом. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов. "Я ничего об этом не знаю", - сказал Боррель.

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, белгородская область, жозеп боррель, евросоюз, ситуация в днр и лнр