https://ria.ru/20230523/belgorod-1873645029.html

Из двух населенных пунктов Белгородской области вывезли около ста жителей

Из двух населенных пунктов Белгородской области вывезли около ста жителей - РИА Новости, 23.05.2023

Из двух населенных пунктов Белгородской области вывезли около ста жителей

Власти Белгородской области вывезли около 100 жителей двух населенных пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T15:28

2023-05-23T15:28

2023-05-23T15:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873446336_0:187:1080:795_1920x0_80_0_0_92713042c28674b0eabdc1cb0053865e.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Власти Белгородской области вывезли около 100 жителей двух населенных пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Со вчерашнего вечера наша оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым вывозила мирных жителей из Глотова и Козинок. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети", - написал Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, работа в этих населенных пунктах продолжается. "Вывезли еще одну раненую. Это мирная жительница из села Козинка, сейчас она в городской больнице №2. У нее осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая медпомощь оказывается", - добавил Гладков. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.

https://ria.ru/20230523/diversanty-1873616285.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, вячеслав гладков