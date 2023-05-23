https://ria.ru/20230523/belgorod-1873645029.html
Из двух населенных пунктов Белгородской области вывезли около ста жителей
Из двух населенных пунктов Белгородской области вывезли около ста жителей - РИА Новости, 23.05.2023
Из двух населенных пунктов Белгородской области вывезли около ста жителей
Власти Белгородской области вывезли около 100 жителей двух населенных пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:28
2023-05-23T15:28
2023-05-23T15:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Власти Белгородской области вывезли около 100 жителей двух населенных пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Со вчерашнего вечера наша оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым вывозила мирных жителей из Глотова и Козинок. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети", - написал Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, работа в этих населенных пунктах продолжается. "Вывезли еще одну раненую. Это мирная жительница из села Козинка, сейчас она в городской больнице №2. У нее осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая медпомощь оказывается", - добавил Гладков. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873616285.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Из двух населенных пунктов Белгородской области вывезли около ста жителей
Гладков: власти Белгородской области вывезли около ста жителей двух населенных пунктов