Рейтинг@Mail.ru
Из двух населенных пунктов Белгородской области вывезли около ста жителей - РИА Новости, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/belgorod-1873645029.html
Из двух населенных пунктов Белгородской области вывезли около ста жителей
Из двух населенных пунктов Белгородской области вывезли около ста жителей - РИА Новости, 23.05.2023
Из двух населенных пунктов Белгородской области вывезли около ста жителей
Власти Белгородской области вывезли около 100 жителей двух населенных пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T15:28
2023-05-23T15:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873446336_0:187:1080:795_1920x0_80_0_0_92713042c28674b0eabdc1cb0053865e.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Власти Белгородской области вывезли около 100 жителей двух населенных пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Со вчерашнего вечера наша оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым вывозила мирных жителей из Глотова и Козинок. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети", - написал Гладков в своем телеграм-канале. По его словам, работа в этих населенных пунктах продолжается. "Вывезли еще одну раненую. Это мирная жительница из села Козинка, сейчас она в городской больнице №2. У нее осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая медпомощь оказывается", - добавил Гладков. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
https://ria.ru/20230523/diversanty-1873616285.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873446336_101:134:1002:810_1920x0_80_0_0_f1aa543e86c03ca1cccb87712aa3dea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков
Из двух населенных пунктов Белгородской области вывезли около ста жителей

Гладков: власти Белгородской области вывезли около ста жителей двух населенных пунктов

Здание, поврежденное в Белгородской области
Здание, поврежденное в Белгородской области
Здание, поврежденное в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Власти Белгородской области вывезли около 100 жителей двух населенных пунктов, куда накануне вторглись украинские диверсанты, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Со вчерашнего вечера наша оперативная группа во главе с начальником управления региональной безопасности Евгением Воробьевым вывозила мирных жителей из Глотова и Козинок. Всего на данный момент вывезено около 100 человек, среди них есть лежачие и дети", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, работа в этих населенных пунктах продолжается.
"Вывезли еще одну раненую. Это мирная жительница из села Козинка, сейчас она в городской больнице №2. У нее осколочные ранения левого плеча и поясничной области, а также огнестрельный перелом плечевой кости. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Вся необходимая медпомощь оказывается", - добавил Гладков.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов.
Кадры уничтожения украинских националистов в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Минобороны показало кадры из Белгородской области
Вчера, 14:20
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала