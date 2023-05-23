https://ria.ru/20230523/bankrotstvo-1873595295.html
Россияне стали на 30 процентов чаще банкротиться
Россияне стали на 30 процентов чаще банкротиться - РИА Новости, 23.05.2023
Россияне стали на 30 процентов чаще банкротиться
Россияне все чаще обращаются в суды для банкротства, констатировал во вторник председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T13:03
2023-05-23T13:03
2023-05-23T13:03
россия
вячеслав лебедев
верховный суд рф
экономика
банкротство
общество
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россияне все чаще обращаются в суды для банкротства, констатировал во вторник председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей. "В первом квартале этого года арбитражными судами рассмотрено на 30% больше дел о банкротстве [к аналогичному периоду прошлого года]. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация", - сказал Лебедев. По его данным, также возросло число дел о взыскании с россиян долгов - на 23%.
https://ria.ru/20230429/prestupleniya-1868654264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав лебедев, верховный суд рф, экономика, банкротство, общество
Россия, Вячеслав Лебедев, Верховный суд РФ, Экономика, Банкротство, Общество
Россияне стали на 30 процентов чаще банкротиться
Председатель Верховного суда Лебедев: россияне стали на 30 процентов чаще банкротиться
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россияне все чаще обращаются в суды для банкротства, констатировал во вторник председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей.
"В первом квартале этого года арбитражными судами рассмотрено на 30% больше дел о банкротстве [к аналогичному периоду прошлого года]. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация", - сказал Лебедев.
По его данным, также возросло число дел о взыскании с россиян долгов - на 23%.
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