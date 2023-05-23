https://ria.ru/20230523/bankrotstvo-1873595295.html

Россияне стали на 30 процентов чаще банкротиться

Россияне стали на 30 процентов чаще банкротиться - РИА Новости, 23.05.2023

Россияне стали на 30 процентов чаще банкротиться

Россияне все чаще обращаются в суды для банкротства, констатировал во вторник председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T13:03

2023-05-23T13:03

2023-05-23T13:03

россия

вячеслав лебедев

верховный суд рф

экономика

банкротство

общество

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Россияне все чаще обращаются в суды для банкротства, констатировал во вторник председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на пленарном заседании Совета судей. "В первом квартале этого года арбитражными судами рассмотрено на 30% больше дел о банкротстве [к аналогичному периоду прошлого года]. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование законодательства о банкротстве, упрощение и ускорение судебных процедур, унификация", - сказал Лебедев. По его данным, также возросло число дел о взыскании с россиян долгов - на 23%.

https://ria.ru/20230429/prestupleniya-1868654264.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, вячеслав лебедев, верховный суд рф, экономика, банкротство, общество